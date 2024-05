Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de mayo

Música mexicana

Tito Double P, El Padrinito Toys, Tony Aguirre, Dareyes de la Sierra y Victoria La Mala son algunos de los artistas que participan en El Belishow, un concierto de música mexicana que tendrá lugar en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Habrá un invitado sorpresa. Viernes 8:30 pm. Boletos desde $55. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Feria de insectos

Una variedad de expositores, proyección de una cinta animada, encuentros con criaturas espeluznantes y más, es lo que ofrece la Bug Fair, que tendrá lugar este fin de semana en el Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles). En su edición 38, el festival celebra a los insectos tanto locales como exóticos. Habrá expertos que hablarán de lo beneficiosos que son insectos para el medio ambiente y demostraciones de cocina con insectos como ingredientes. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. 9, 2024, 9:30 am – 5 pm. Boletos desde $7; gratis menores de 2 años. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum

Pop brasileño

La sensación de la música de Brasil, Anitta, está de paso por la ciudad como parte de su gira “Baile Funk Experience”, en la que interpreta algunos de sus éxitos, entre ellos “Bellakeo”, “Envolver” y “Mil veces”. La cantante ofrecerá un show en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), hasta ahora el único en la región. Martes 8 pm. Boletos desde $25. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Regresa Turandot

La obra Turandot, de Giacomo Puccini, regresa a la LA Opera por primera vez en más de 20 años. Comienza las presentaciones en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) y estará protagonizada por la celebrada soprano Angela Meade como la princesa de hielo, y Russell Thomas como el valiente Calaf. Dirige James Conlon. Del sábado al 8 de junio. Boletos desde $34. Informes laopera.org.

Foto: LA Opera

Museo gratis

El USC Pacific Asia Museum (46 N. Los Robles Ave., Pasadena) celebra el mes de la cultura asiática con la entrada gratis a este museo todo mayo. Este fin de semana realizará un evento familiar en honor a su nuevo mural, A Momentous Moment in Time of Passage and Landing, creado por el artista Dave Young Kim. Habrá danzas y presentaciones musicales, mesas para hacer artesanías, charlas con artistas, comida a la venta y más. Sábado 1 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes pacificasiamuseum.usc.edu.

Foto: Tom Bonner Photography

Estreno mundial

La Camerata Pacifica concluye su temporada con un estreno mundial de una pieza de la brasileña Clarice Assad en el Rothenberg Hall del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Garden (1151 Oxford Rd., San Marino). Con Julien Labro en el acordeón, Ani Aznavoorian en el chelo, Nicholas Daniel en el oboe, José Franch-Ballester en el clarinete y Ji Hye Jung en la percusión. Petite Suite, de Assad, es el estreno. Martes 7:30 pm. Boletos desde $75. Informes cameratapacifica.org.

Foto: Cortesía de Julien Labro

Festival de libros

El festival anual de literatura, Celebrating Words, que tendrá lugar dentro del campus de la Vaughn G3 Academy (11200 Herrick Ave., Pacoima), incluirá la entrega de libros y será un espacio para fomentar la creatividad, la alfabetización y la lectura en la comunidad latina. Habrá un muro de siete metros para escalar, talleres de arte, música y comida y bebida a la venta. Sábado 2 a 7 pm. Evento gratuito. Informes tiachucha.org.

Foto: Cortesía

Festival familiar

La Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) realizará el Villa Family Festival, en el que culturas de lados opuestos del mundo se unirán todo día inspirado en la exhibición Picture Worlds: Greek, Maya, Moche Pottery. Con música folclórica griega y bailes y sonidos de varias culturas peruanas. Se podrán crear melodías con los instrumentos precolombinos hechos por los mismos visitantes, explorar el calendario maya y ser testigo de un juego de pelota que tiene su origen hace 3,500 años. Domingo 10 am a 5 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Foto: Museo Getty

Evento contra el bullying

El 18 de mayo es cumpleaños de Vincent Chin, quien fue víctima de un crimen de odio y asesinado en 1982. Para honrar su legado, y para celebrar el mes de la Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage, se presentarán los libros Rising from the Ashes: Los Angeles 1992 y From a Whisper to a Rallying Cry en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles). Los autores estarán presentes. Sábado 4 a 5:30 pm. Evento gratuito. Informes y reservaciones janm.org.

La final de Monster Jam

Por primera vez en su historia, se realizará el Monster Jam World Finals XXIII, y tendrá lugar en el estadio SoFi (1001 Stadium Dr, Inglewood). Esta competencia reunirá a las súperestrellas de las camionetas gigantes para determinar quién será el ganador en las categorías de carrera, estilo libre, salto y trucos en dos llantas. El ganador se llevará la corona de 2024. Sábado 6 pm. Boletos desde $48. Informes ticketmaster.com.