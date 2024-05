¡Alana Lliteras cautiva en La Casa de los Famosos y se posiciona como la cuarta finalista!

A tan solo minutos de conocer el nombre del ganador o ganadora de La Casa de los Famosos 4, Alana Lliteras se coronó como la cuarta finalista.

La competidora más joven, con solo 20 años, logró ganarse el cariño del público y de los miembros de la casa. En la quinta posición quedó Geraldine Bazán, en la sexta Aleska Génesis y en el séptimo puesto Paulo Quevedo.

Ahora, la gran final se disputa entre:

Rodrigo Romeh

Maripily Rivera

Lupillo Rivera

Alana se reencuentra con su mama y papa#LCDLF4 pic.twitter.com/P1dNVptwg0 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 21, 2024

¿Cómo fue el recorrido de Alana Lliteras en la competencia?

Alana Lliteras comenzó siendo parte del equipo fuego. Aseguró que eligió ese color porque es más parecido al rosado.

Después de la salida de La Bebeshita, una de sus amigas más cercanas en el reality, decidió jugar con el cuarto agua.

Se caracterizó por ser la cocinera de la temporada y de forjar lazos con las mujeres de la temporada como Cristina Porta, Sophie Durán, Aleska Génesis y en las últimas semanas con Geraldine Bazán.

Lliteras también sufrió bajones durante la competencia y uno de ellos fue su enemistad con Aleska Génesis.

Después de eso, se unió al nuevo cuarto fuego: Paulo Quevedo, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Geraldine Bazán.

¿Qué dijo Alana sobre su recorrido?

Al salir de la competencia, Alana recibió el abrazo de sus padres, quienes le expresaron lo orgullosa que están de ella.

Al ver su paso por el reality show, la mexicana lloró y contó que lo más importante es vivir el día a día.

Sobre su enseñanza más importante: “Lo que me llevó de esta experiencia es que aprendí a poner límites. Muchas veces nos cuesta decir lo que sentimos y a mí me costaba. Aprendí que no debe ser así”.

Antes de entrar al programa de telerrealidad, Lliteras formó parte de Top Chef Vip y se consagró como la ganadora de la segunda temporada. Se llevó a casa $100 mil dólares.

El ganador de La Casa de los Famosos recibirá $200 mil dólares, el segundo $100 mil y el último lugar $50 mil.

