Cuando empoderas a las mujeres latinas, empoderas al mundo

La semana pasada, la vicepresidenta Kamala Harris celebró el Día de las Madres en su residencia oficial. Mientras observaba a las poderosas mujeres que asistieron al evento, el significado del momento me llegó a lo profundo de mi corazón. Parada junto a mi madre, Norma, quien inmigró a Estados Unidos de Honduras cuando yo tenía un año, recordé el inmenso poder de resiliencia que tenemos las mujeres, y porqué es tan importante que seamos representadas en nuestro gobierno.

Cuando me preguntan de dónde soy, respondo diciendo que soy estadounidense. Nací en Honduras, pero mi hogar está aquí, en Estados Unidos, y es por eso que siento la necesidad de ayudar a empoderar a nuestra comunidad en este país. Esta convicción no viene del salón de clases sino de mi hogar, de las mujeres que me educaron. Mi madre, con su espíritu inquebrantable, despertó en mí esta pasión que siento por hacerle frente a las injusticias de nuestro mundo. Mi abuelita me enseñó que las palabras importan y que tengo la responsabilidad de alzar mi voz ante ellas.

Mi infancia, como la de muchos inmigrantes, estuvo marcada por un gran número de obstáculos que tuve que superar. En la preparatoria, trabajé junto con mi madre para ayudar a solventar los costos de mi familia mientras estudiaba. A pesar de mis esfuerzos, no era fácil para mi sacar buenas calificaciones en la escuela, lo que me llevó a lidiar con una consejera escolar que me desalentó en mi sueño de ir a la Universidad. Mientras que, a mis compañeros que no eran latinos y que tenían el mismo promedio que yo, sí los impulsaba a aplicar a universidades de prestigio. Fue hasta que hablé con una consejera mexicana-americana que recibí el apoyo para aplicar a la universidad. Si no hubiera sido por mi comunidad de latinas, yo nunca hubiera roto con esos paradigmas y emergido como la estudiante con mejor promedio cuando me gradué de Virginia State University en Petersburg, Virginia.

Al reflexionar sobre este camino, recuerdo a las palabras de mi madre: “Cuando empoderas a las mujeres, empoderas al mundo.” Ella misma desafió las probabilidades, pasando de vivir en la pobreza con menos de un dólar al día, a construir un nuevo mundo para su familia.

Al estar junto a otras mujeres de color que ejercen en la politica como la vicepresidenta Kamala Harris, encuentro la fuerza en nuestras experiences en común. Su madre, Shyamala, inmigró a Estados Unidos a una edad temprana y rápidamente se convirtió en una luchadora de los derechos civiles. La Vicepresidenta Harris heredó la fuerza y tenacidad de su madre, comprendiendo que la lucha por la justicia aún no termina. Shyamala le recordó a su hija que, mientras puede ser la primera en hacer muchas cosas, tiene el poder de asegurarse de no ser la última.

Teniendo a una mujer de color, hija de inmigrantes, en la Casa Blanca me da esperanzas—esperanza en lo que es posible, en que nuestras experiencias están siendo representadas y confianza en que nuestras voces serán escuchadas.

Es tiempo de que Estados Unidos reconozca el valor de la representación, Es momento de asegurarnos de que nuestros puntos de vista sean reconocidos y respetados. Las mujeres latinas constituimos la mitad de la población latina en este país, y sin embargo nuestras voces siguen siendo ignoradas en las esferas de poder. Sin representación verdadera, no podemos asegurarnos de que las leyes y políticas nos beneficien a todas.

Kamala Harris, la primera mujer, la primera mujer Afro Americana, y la primera mujer del sur Asia en ser vicepresidente, es un ejemplo del poder de la representación. No sólo es un simbolo para las niñas de color en todo el país de que ellas también pueden lograr lo que se propongan, sino que también incorpora su identidad y su origen a su trabajo, lo cual nos beneficia a todos. Sabemos que Kamala apoyará la libertad y justicia reproductiva, trabajará para mantener a nuestras comunidades a salvo de la violencia de armas, y luchará por una economía justa y equitativa.

Bajo el liderazgo de la administración Biden-Harris, las comunidades de color en el país hemos tenido avances históricos, como lograr el récord de la taza de desempleo latino más baja, proteger a los Dreamers, reducir la violencia de armas y luchar por nuestros derechos reproductivos. Aún hay mucho trabajo por hacer, ya que los extremistas republicanos están amenazando con destruir el progreso que hemos logrado, pero yo me mantengo firme y decidida a seguir luchando. Yo sé que si apoyamos a más latinos y aliados construiremos un mejor mundo para las futuras generaciones.

Debemos seguir tomando en cuenta las lecciones que nuestras madres nos han enseñado. Contando nuestras historias, construyendo una red de latinos en puestos de gobiernos a nivel local, estatal y federal, apoyando a candidatos que luchen por nosotros como la vicepresidenta Harris, y compartiendo recursos entre nuestra comunidad, nos aseguramos de que nuestras voces se vean reflejadas en las políticas que ayudarán a avanzar a nuestro país.

(*) Sindy Benavides, Presidenta & CEO, Latino Victory

