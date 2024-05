Julio César Chávez sobre actuación del Vaquero Navarrete: “La peor pelea que le he visto”

Julio César Chávez expresó que la actuación de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete frente a Denys Berinchyk, quien lo derrotó por decisión dividida de los jueces y lo privó de ganar su cuarto título mundial en otro peso, es la peor que le ha visto al mexicano.

Durante la transmisión de la pelea en TV Azteca, Chávez comentó que el Vaquero Navarrete falló muchos golpes, se le veía desencajado y sin potencia ante un Berinchyk “con muchas mañas” y con un estilo “medio raro”.

“Un Vaquero muy desencajado, la verdad fallando, lo vi muy fallón. No le miré poder en sus puños, un Vaquero para el olvido. Esta es la peor pelea que le he visto al Vaquero, con todo respeto. Todavía falta, pero desencajado, no se le ve potencia, no se le ve nada”, dijo.

El Vaquero Navarrete no se vio cómodo en su pelea con el ucraniano y nunca pudo encontrarlo en el ring. Foto Cortesía: Top Rank.

“Vaquero, pero esta noche no golpeaste nada. La peor pelea que le he visto al Vaquero, muy mala, muy mala, no era para que hubiera ganado”, agregó el César del Boxeo.

El Vaquero Navarrete no se vio cómodo desde el inicio de la pelea por el estilo de Denys Berinchyk. El europeo fue sumando puntos por su movilidad sobre el rin y contragolpe preciso, esto hizo que el mexicano fallara muchos golpes y no encontrara la manera de hacer uso de sus combinaciones para lastimarlo. Aunque tuvo éxito con el upper en algunas ocasiones.

Al final solo un juez vio vencedor al mexicano 116-112 y los otros anotaron 115-113 y 116-112 a favor del peleador ucraniano, quien se quedó con el título vacante de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Todos vieron que tengo que mejorar la técnica, fui superado, aunque creo que no tan ampliamente. Es evidente que Denys es un talentoso, ex olímpico, me puso en evidencia. Denys me hizo batallar bastante”, declaró en la entrevista sobre el ring.

Sobre si seguirá o no en la categoría de peso ligero, el Vaquero Navarrete declaró que esa es una decisión que debe que discutir y analizar con su equipo porque todavía no lo tiene del todo claro.

Denys Berinchyk se coronó por primera vez campeón mundial al vencer al Vaquero Navarrete. Foto Cortesía: Top Rank.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, sigue siendo campeón de peso ligero junior de la OMB y perdió la oportunidad de sumar un nuevo cinturón. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) dos derrotas y un empate.

Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años, se convirtió en campeón mundial ante por primera vez en su carrera al capturar el cinturón de la OMB de peso ligero. El ucraniano tiene marca de 19 victorias (nueve por la vía rápida) sin ningún revés como profesional.

