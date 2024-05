Vaquero Navarrete reconoce que debe mejorar tras perder la oportunidad de coronarse tetracampeón

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete no pudo sumar su nombre al selecto grupo de tetracampeones mexicanos al ser superado por Denys Berinchyk en la decisión dividida de los jueces en la Pechanga Arena en San Diego. Tras la derrota, el peleador azteca reconoció que fue superado por el ucraniano y que debe mejorar su técnica.

En la entrevista sobre el ring con ESPN, el Vaquero Navarrete expresó que Berinchyk lo hizo batallar bastante y que lo “puso en evidencia” en la pelea, pero a pesar del resultado adverso no se siente triste ni cabizbajo.

“Todos vieron que tengo que mejorar la técnica, fui superado, aunque creo que no tan ampliamente. Es evidente que Denys es un talentoso, ex olímpico, me puso en evidencia. Denys me hizo batallar bastante. Estoy contento con mi desarrollo, y me falta mejorar mucho. No estoy triste, no estoy cabizbajo, pero sí siento que me faltó un poco”, dijo.

Denys Berinchyk se coronó por primera vez campeón mundial al vencer al Vaquero Navarrete. Foto Cortesía: Top Rank.

“La pelea sabía que era algo nuevo para mí, una prueba de fuego. Sabíamos que iba a ser algo difícil, y es un hecho que fue difícil. Yo creo que estoy bien en 135. La pegada fue algo común, no fue algo tan intenso. Sé que tengo que mejorar mucho, y trabajar más. No pasa nada. Quiero seguir adelante con este reto. (…) Hubo detalles que son mejorables, y hay que seguir trabajando”, agregó.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, sigue siendo campeón de peso ligero junior de la OMB y perdió la oportunidad de sumar un nuevo cinturón. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) dos derrotas y un empate.

Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años, se convirtió en campeón mundial ante por primera vez en su carrera al capturar el cinturón de la OMB de peso ligero. El ucraniano tiene marca de 19 victorias (nueve por la vía rápida) sin ningún revés como profesional.

