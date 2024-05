Indy 500: Pato O’Ward admite “problemita” técnico, pero se anima y quiere ganar por sus mecánicos

A tres días de la edición 108 de las famosas 500 Millas de Indianapolis, el piloto mexicano Pato O’Ward se escucha reservado respecto a sus posibilidades de hacer historia debido a un “problemita” técnico con el que su equipo Arrow McLaren está lidiando, pero el originario de Monterrey de todos modos se ilusiona con otra buena actuación en las famosas Indy 500.

En charla con La Opinión, Pato O’Ward admitió este jueves complicaciones técnicas que podrían afectarle en la más famosa de las carreras de autos, la cual está programado para este domingo si la lluvia lo permite, porque hay altas probabilidades de precipitación. Previo a las Indy 500, O’Ward marcha en séptimo lugar en las posiciones de la serie IndyCar 2024.

“Estamos tratando de arreglarlo, pero tristemente no se sabe si se arregla hasta que realmente rodemos”, dijo Pato O’Ward acerca del problema con su auto de Arrow McLaren. Enseguida, el mexicano de 25 años se animó: “No me preocupa mucho, la verdad yo siento que sí lo vamos a poder, mínimo, afinar un poco. Vamos a andar bien, tengo fe”.

O’Ward prefirió no entrar en muchos detalles sobre la naturaleza del problema, pero ofreció: “Son detallitos que al final del día te hacen más lento en una pista que es muy favorecedora a potencia, a velocidad. Son muchas cosas, no nomás una, es como un paquete”.

El objetivo de Pato O’Ward en las Indy 500 del domingo

Pato O’Ward largará desde la octava posición en la carrera. Hace dos años, cuando acabó en segundo lugar en Indy había arrancado desde la séptima posición.

“Es muchísima paciencia como la primera hora y media, como las primeras 50 vueltas, muchísima paciencia”, explicó O’Ward sobre su plan de carrera. “Y luego [es] como estar bien colocado para poder estar peleando dentro de los primeros dos o primeros tres. Ya en el último stint (porción de carrera) quieres estar en segundo mínimo, porque luego se hace un poco más difícil tener oportunidad de pasar a gente cuando estás tercero o cuarto”.

– ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería un buen lugar o una buena actuación este domingo?

“Pues mira, la quiero disfrutar y quiero realmente, finalizando esta carrera, [que] pueda decir [que] le saqué todo el jugo a lo que teníamos en mano. Muchas veces ciertas oportunidades no se dan, pero cuando sí se dan pues es tiempo de sacarle provecho. Entonces finalizando ese domingo el mejor sentimiento siempre es: ‘Le saqué todo’. Me encantaría mejorar cualquiera de mis resultados de los años pasados. Ya me ha tocado sexto, cuarto, segundo, he terminado en último tratando de ganar esta carrera… Veremos qué tienen en planes los Dioses del automovilismo”.

Pato O’Ward, aquí al salir de su Arrow McLaren durante las clasificaciones para las Indy 500, dice que extraña la sensación de obtener una bandera a cuadros. /Foto: Darron Cummings/AP

Familia completa de Pato O’Ward estará con él en Indianapolis

O’Ward fue el vencedor de la primera fecha de la actual temporada en St. Petersburg, Florida, donde había terminado en segundo lugar. Fue un triunfo que le llegó varias semanas después debido a una penalización contra el equipo que había obtenido la victoria. Pero luego ha batallado, terminando en los lugares 16, 23 y 13 en las siguientes tres carreras.

Para apoyarlo en el mítico Indianapolis Motor Speedway estarán presentes muchos familiares suyos. Él dice que tendrá tantos seres queridos como nunca en Indy, incluyendo todos sus abuelos.

“Es el mejor evento que existe en el mundo, es un eventazo, una energía que es inolvidable para los que están dentro de la serie, para los fans. Es muy, muy especial”, describió O’Ward acerca de la experiencia de correr las 500 Millas.

Y a pesar de los problemas técnicos que encaran él y su equipo, Pato quiere hacer historia y lograr un verdadero triunfo con bandera a cuadros.

“Una ganada es una ganada, pero pues no lo pudimos celebrar como una ganada”, dijo acerca del triunfo “posfechado” en St. Pete. “Llevo tiempo sin una ganada así, bien. Obvio, lo extraño”.

Con humildad, O’Ward reveló que también quisiera ganar ya una carrera por su equipo de trabajo.

“Me gustaría ver a mis ingenieros, a mis mecánicos, sonreír, porque ha sido un rato de que eso ha pasado”, compartió el mexicano. “Aunque hemos tenido buenos resultados, siento que no se han aprovechado como se deben y me encantaría darles una muy buena razón para esta contentos el domingo en la noche”.

