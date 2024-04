La suerte de Pato O’Ward cambia: obtiene triunfo “posfechado” en IndyCar por culpa del botón verde

Una verdadera “montaña rusa” de emociones ha vivido en estos días el piloto mexicano Pato O’Ward, quien tras una desafortunada actuación en la carrera de Long Beach, donde acabó en el lugar 16, se despertó este miércoles con la noticia de que había sido el vencedor de la carrera del 10 de marzo en el inicio de la temporada 2024 de la serie IndyCar.

IndyCar anunció penalizaciones para el equipo Penske por violar el reglamento en el Gran Premio de St. Petersburg, Florida, incluyendo la descalificación de Josef Newgarden, quien originalmente ganó esa carrera por delante de Pato O’Ward, del equipo Arrow McLaren.

Al hombre de 24 años nacido en Monterrey le cae este inesperado triunfo “posfechado” tres días después de que cometió un grave error cuando provocó una colisión en el inicio de la carrera de Long Beach al pegarle a su compañero de equipo Alexander Rossi. El mismo Pato O’Ward admitió su falla en charla con La Opinión, sintiéndose mal por su equipo y los fans que en gran número fueron a apoyarlo.

El equipo Penske hizo trampa al apretar un botón que no debía

Según IndyCar, el Team Penske manipuló un sistema de rebase conocido como “Push to Pass” en St. Petersburg, por lo cual fueron descalificados de esa carrera Newgarden y también Scott McLaughlin, además de que Will Power recibió una sanción de 10 puntos.

De acuerdo con IndyCar, la violación al reglamento de parte del Team Penske fue sospechada durante el calentamiento para el Gran Premio de Long Beach este 21 de abril, es decir, 42 días después de la carrera de St. Petersburg.

Tras realizarse una investigación, se concluyó que “el Team Penske manipuló el sistema de rebase para que los carros No. 2, 3 y 12 tuvieran la habilidad de usar el ‘Push to Pass’ en inicios y reinicios (de la carrera). De acuerdo con el reglamento de IndyCar, el uso del rebase no está disponible durante carreras del campeonato hasta que el auto alcanza la línea alternativa de inicio/meta”.

IndyCar determinó que los autos 2 y 3 de Penske sacaron ventaja competitiva al usar el sistema en reinicios de la mencionada carrera en Florida.

El sistema de “Push to Pass” consiste de dos botones verdes que se encuentran en el volante del auto. Cuando se aprieta alguno de ellos, el auto obtiene poder extra con activación de los turbocargadores. Pero el uso del sistema no es indiscriminado.

Oficialmente, O’Ward fue primero en St. Petersburg, Will Power segundo y Colton Herta tercero. Y en las posiciones generales, el mexicano queda en cuarto lugar, 15 puntos detrás del líder Scott Dixon, el ganador en Long Beach.

Se trata del quinto triunfo de O’Ward en IndyCar y el primero desde que se llevó el Gran Premio de Iowa en julio de 2022.

El tercer GP de la campaña será este 28 de abril en Alabama, donde O’Ward ya ganó hace un par de años.

Pato O’Ward comenzó esta temporada con el objetivo de pelear por el campeonato de la IndyCar, incluyendo ir en busca del triunfo en las 500 millas de Indianapolis. Y por encima de esto, el mexicano quiere hacer más méritos para recibir la llamada de la Fórmula 1, donde es el piloto de reserva de McLaren, como se lo comentó recientemente a La Opinión.

