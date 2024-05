Luis Ángel Malagón advirtió que al América nunca lo puedes dar por muerto

Luis Ángel Malagón, quien cumple su segundo torneo y medio como titular indiscutible de la portería del América no tuvo reparo en resaltar el gran compañerismo que existe en la oncena americanista y que por esa razón cuando alguien se tira de cabeza por un compañero, “es una señal de que no puedes dar por muerto nunca al América”.

En la sesión con los medios, previo al partido de ida por el título del Torneo Clausura 2024 contra Cruz Azul, el guardameta de las Águilas, Luis Ángel Malagón fue claro en su exposición respecto a que no existen los problemas al interior del vestidor como se ha especulado repetidamente en los medios de comunicación, sobre todo por los despistes en que han estado envueltos por su programa en redes sociales, Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky.

Sin dar nombres o alusión a algo en particular, tanto los medios de comunicación como el propio guardameta del América, resaltó que la unión y compañerismo en el grupo, permite pensar y establecer que nunca pueden dar por muerto al equipo americanista.

“Siempre he dicho que entre nosotros nos vemos más que con la misma familia, y eso, al final del día, sabes que te debes tirar de cabeza por tu compañero, y sobre todo en este equipo, que las cosas se hacen más grandes. Al América no lo puedes dar por muerto, hoy día los jugadores que estamos, tal vez no nos amamos o nos queremos, pero jalamos parejo y no hay vestidor roto, todos nos respetamos, todos nos admiramos y hoy día lo que nos mantiene aquí, es buscar el título”, comentó el guardameta titular de las Águilas.

Malagón de cara a los dos duelos definitivos contra Cruz Azul recordó que el camino en el actual torneo no ha sido miel sobre hojuelas y recordó los detalles que rodearon su eliminación ante Pachuca en la Concachampions y después el estar a punto de quedar fuera de la liguilla de nuevo a manos de los Tuzos.

“Recuerdo lo que paso y te la tienes que comer sobre todo en este equipo, donde las cosas se hacen más grandes, simplemente cuando nos eliminó el Pachuca en la Concachampions fue jodido, nos pegó y después volverlos a enfrentar fue también un tema difícil, porque es un rival muy jodido, creo que ese equipo está muy bien trabajado por el profe, pero creo que como se dieron las cosas en el minuto que entra y mete el gol Julián, pues nos hizo más fuertes. Después se vino el Clásico y lo sacamos adelante, por eso digo que no puedes dar por muerto al América. Insisto, nos respetamos, todos nos admiramos, y creo que hoy en día en lo que nos mantiene aquí en la unión del grupo”, destacó.

Finalmente reconoció que sin el apoyo de sus padres quizá no estaría viviendo estos momentos de éxito con el América, sobre todo por las distracciones que trae la fama y que al final de cuentas la familia es el único refugio donde puedes encontrar paz en esta profesión donde la adrenalina corre a mil por hora.

“Creo que lo que más me ha tenido sobre el camino es el apoyo de mis papás. Mi papá tiene una discapacidad y mi mamá sufrió infartos, verlos casi sin vida, te activa, te reactiva, sacas fuerzas de donde no hay y hoy en día, gracias a Dios, que los dos ya no trabajan y están conmigo.

No estoy casado, no tengo hijos y lo único que me mueven son mis papás, siempre están aquí conmigo, muchos dicen que quizá tengo mamitis, pues quizás sí, pues porque tanto tiempo que estuvo lejos de mi madre y ahora que tengo la bendición de tener ese plato en casa que nunca falta, creo que es lo que me mantiene aquí como sobre todo porque la fama te puede distorsionar muchas cosas, te puede marear y siempre, aunque estén aquí las cámaras, puedo decir que mi papá siempre me ha dicho: muchachito por aquí es el camino, no por allá”, finalizó.

Luis Malagón reconoce la unión de grupo como el impulso para que nunca puedan dar por muerto al América de cara a la gran final contra Cruz Azul. Foto: Eduardo Verdugo/AP.

