Una sopa millonaria: hombre preparaba su comida cuando gana más de $1 millón de dólares

Es posible que un hombre de Chatham, Virginia, sepa la receta para convertirse en millonario, luego de que mientras cocinaba su sopa, descubrió que ganó más de $1 millón de dólares.

Daniel Ricketts, ganador de $1,051,955 dólares, compartió a la Lotería de Virginia que estaba haciendo sopa, cuando decidió jugar Wheels of Bonuses desde su dispositivo y, gualá, de un jitomate entero a uno licuado, ya era millonario.

“¡Realmente no esperaba que esto sucediera!”, compartió Ricketts. “¡Llamé a mi novia y ella no me creyó!”.

Según la oficina de la Lotería de Virginia, Ricketts dijo que tenía unos minutos para matar mientras la sopa se calentaba, así que se conectó y jugó al juego Wheel of Bonuses.

“¡Esperaba un premio mucho menor!”, dijo.

La Lotería de Virginia señala que el juego Wheel of Bonuses presenta un premio mayor progresivo y creciente. Las probabilidades por juego de ganar cualquier premio son de 1 entre 3.67. Para jugar, se puede acceder a él desde el sitio valottery.com o a través de la aplicación móvil.

En el año fiscal 2023, la lotería recaudó más de $867 millones de dólares para la educación K-12, lo que representa aproximadamente el 10% del presupuesto escolar total de Virginia K-12.

Ricketts vive en el condado de Pittsylvania, que recibió más de $7.2 millones de dólares en fondos de la Lotería para la educación K-12 el año fiscal pasado.

También te puede interesar: