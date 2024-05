Conoce la mansión de Miami donde Raphy Pina vive con Natti Natasha tras salir de prisión

El viernes 24 de mayo el productor Raphy Pina dio a conocer que ya se encontraba disfrutando de su casa de Miami en compañía de Natti Natasha y de su hija, Vida Isabelle, luego de que los últimos dos años los pasara en prisión tras ser acusado de posesión ilegal de armas de fuego.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, se lee en un fragmento del extenso mensaje con el que compartió la buena nueva con su grupo de fans.

Por lo que pudimos saber el exitoso productor musical está disfrutando de su familia en la hermosa casa que poseen en la ciudad de Miami, en la Florida, y que es el mismo sitio en que su pequeña hija ha vivido desde que nació.

La propiedad fue mostrada por la pareja en una visita que les hizo Raúl González, de ‘Despierta América’, en noviembre del 2021, con lo que nos dieron una probadita de su nidito de amor.

Su casa, por lo que nos mostraron, llama la atención por las obras de arte y fotografías que decoran varias de sus paredes, así como por su tamaño y decoración.

El inmueble está dotado de vestíbulo, cocina, comedora, sala de estar, sala principal, sala de televisión, bar, cava de vinos, recámaras, baños, cuatro de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

La cocina, que es donde se centra gran parte del video, es abierta y está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de alta gama y con una isla central que funcionar como desayunador, pero también para preparar los alimentos.

También se muestra la sala de televisión, un espacio que está dotado de algunos sillones, una alfombra, una televisión empotrada a la pared y un mueble en el que la celebridad tiene algunos de sus premios y todo tipo de artículos decorativos.

Aunque en la entrevista que otorgó a Despierta América no mostró el exterior de su morada, sí lo hizo, en el 2020, con el lanzamiento del video del tema ‘Qué Mal Te Fue’, en el que su piscina es gran protagonista.

Su piscina es estilo resort, al no solo contar con zona de spa, sino que también con una especie de cascada.

