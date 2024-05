Dulce no quiere problemas y deja su testamento listo tras ser diagnosticada con tumor maligno

La reconocida cantante mexicana Dulce, de 68 años, se llevó un terrible susto luego de que fuera diagnosticada con un tumor maligno, que resultó en la pérdida de uno de sus riñones.

Fue tal el susto que se llevó, y tomando en cuenta los antecedentes de otros amigos famosos, que la intérprete de ‘Heridas’ decidió preparar su testamento para no dejar problemas, pues es consciente del daño que se hacen las familias por el dinero.

“Cuando te dicen que tienes un tumor maligno, significa que te puedes ir, y pues me apuré a poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden, y pues eso hice”, detalló.

Si bien es cierto ella solo tiene una hija, quien será la que se quedará con todos su bienes cuando falte, de todos modos no quiso heredarle posibles problemas y optó por dejarle desde una vez todo listo.

“Entre que terminaron mis primeros estudios, que me tuvieron hospitalizada dos semanas, después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a ordenar mis cosas, a que nadie batalle si me pasa algo, porque, además, solo tengo una hija, ¿quién más?, no tengo a quien andar repartiendo nada”, declaró la artista en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

En la misma conversación detalló lo mal que la pasó y la depresión que llegó a sentir, pero ahora se encuentra fuerte y listo para comerse al mundo y más que es consciente que no le dejará ni un solo problema a su hija.



“Llegas a desvalorizarte mucho en tu persona, tu autoestima, y yo me tuve que hacer una terapia para regresar a mi yo, a mi autoestima, a renovarme, lo que me tuvo que haber ayudado un psicólogo, lo tuve que hacer yo sola”, detalló la nacida bajo el nombre de Bertha Elisa Noggerath Cárdenas.

