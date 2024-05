Karla Sofía Gascón publica un mensaje celebrando su premio como Mejor Actriz en Cannes

El sábado 25 de mayo fueron anunciados los ganadores del Festival de Cine de Cannes 2024, y en esta ocasión el premio de Mejor Actriz fue para Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, por la película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard.

Gascón es la primera actriz trans que obtiene ese premio en Cannes, y recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans un largo mensaje en el que agradeció el reconocimiento: “Han sido muchos años de trabajo muy duro, espero que pronto puedan disfrutarlo en todos los cines del mundo. Gracias a todo el equipo técnico y artístico que ha hecho posible “EMILIA PÉREZ”, tan importantes como quienes salimos a recoger los premios, sin vosotros nada de esto existiría”.

Karla, de 52 años, también señaló que no deja de tener obstáculos al querer destacar a nivel internacional: “Hay un punto agridulce en esta victoria, avanzamos, pero a pedales. Estoy harta de egos, de miedos, de tanta gente que intenta demeritar mi trabajo para llenar su vacío. Os equivocáis si pensáis que eso me debilita, al revés, me hace más fuerte, sois la gasolina para llegar a mi siguiente peldaño. He decidido no entrar en polémicas con nadie, llevo batallando en primera línea demasiado tiempo, ahora sólo voy a dejar que hable mi trabajo… de momento ahí tenéis esta PALMA DE ORO A UNA MUJER, A UNA ACTRIZ que entrega toda su alma en cada trabajo”.

En su mensaje Gascón también agradeció a sus compañeras actrices: “Zoe, Selena, Adriana, las adoro, un honor trabajar con vosotras. Tengo un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que viven en la oscuridad y en el odio, como en esta maravillosa película sucede: siempre hay una oportunidad para cambiar y ser mejores personas, pensadlo. GRACIAS POR TODOS LOS MENSAJES Y COMENTARIOS DE CARIÑO, GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS VIVIDO ESTE PREMIO CON LA MISMA EMOCIÓN QUE YO”.

Karla Sofía Gascón sostiene su premio como Mejor Actriz -por la película “Emilia Pérez”- durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes (Foto: Scott A Garfitt / Invision / AP)

“Emilia Pérez” marca el regreso de Karla Sofía Gascón al cine; su anterior trabajo fue “Cambio De Sentido”, cinta estrenada en 2014. En televisión algunos de sus créditos son las series “Canguros”, “Hospital Central”, “Una Familia Con Suerte”, “El Señor de Los Cielos” y “Rebelde”.

