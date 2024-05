Xavi se pronuncia tras su salida del FC Barcelona: “Sin arrepentimientos”

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, ha protagonizado su última rueda de prensa como el mandamás del banquillo azulgrana en lo que fue la previa del partido a disputarse hoy domingo contra el Sevilla en la última fecha de LaLiga. Xavi ha afirmado marcharse del club catalán con la conciencia tranquila y con un aprendizaje tremendo luego de dos temporadas y media frente al equipo culé, calificando su tiempo allí como una experiencia simplemente espectacular.

”Hoy lo hablaba con el ‘staff’ y los jugadores, creo que podemos estar orgullosos porque no era una situación fácil. Lo hemos dado todo. Hemos sido hombres de club y entendido y adaptado a algunas situaciones muy adversas”, admitió el entrenador en rueda de prensa.

🔊 Xavi: “A partir de ahora seré un aficionado más e iré con mi familia a Montjuïc y al Spotify Camp Nou a animar al equipo” pic.twitter.com/7m2egNWz8W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 25, 2024

“Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque este año no se han cumplido los objetivos”, afirmó en la previa del último partido de LaLiga contra el Sevilla. Xavi admitió también que “han sido días complicados”, pero luego de una reunión que tuvo con el entrenador Joan Laporta, tuvo que aceptar la decisión del club aún cuando se sentía totalmente “motivado y con la ambición intacta”.

”El presidente me transmitió sus razones por las que considera que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de entrenador, y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo, porque él es quien toma todas las decisiones. Nos dimos la mano, un abrazo y nos deseamos lo mejor”, relató el técnico culé. Durante la rueda de prensa, Xavi no tuvo ni un solo reproche ni una mala palabra para Laporta. Por el contrario, se mostró bastante agradecido por la confianza y la oportunidad que tuvo para dirigir al club de sus amores.

🔊 Xavi: "He sido honesto con todo el mundo y hemos trabajado con mucho honor y amor por el Club" pic.twitter.com/PVTsOeTYl5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 25, 2024

No cierra la puerta a una futura vuelta

”Quiero irme tranquilo y en paz”, insistió el entrenador que además tuvo palabras de cariño para el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, “un hombre muy especial que nos ha transmitido confianza hasta el último momento”, que le visitó durante el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Preguntado por cómo se resolverá el año que le queda de contrato, Xavi aseguró que ya dijo en su día que “no habrá ningún problema”, aunque no se mostró más específico al respecto. “Lo que dije, así será”, respondió cortante.

Quiere regresar al club blaugrana

Xavi dejó claro que tiene toda la disposición y el deseo de algún día volver al Fútbol Club Barcelona. “¿Por qué no? Es el club de mi vida. Me gusta estar en el Barça, trabajar en el Barça. Y no me cierro la puerta, al contrario, ojalá pueda volver”, se sinceró. Pudiera ser como entrenador o como director deportivo, pero no lo definió en lo absoluto. “No lo he pensado. Ahora, lo que pienso es que necesito un descanso”, apuntó.

🔊 Xavi: "Me voy agradecido. Soy un hombre de consenso y lo acepto" pic.twitter.com/XshWQRi7xX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 25, 2024

Xavi se marcha con la frente en alto y orgulloso por lo hecho

“He tenido que tomar decisiones muy importantes, no me arrepiento de nada. He sido muy honesto y sincero. He dado lo máximo de mí, hemos trabajado con mucho honor y mucho amor a este club”, dejó bastante claro antes de despedirse de la prensa en medio de aplausos por todos los presentes: “Gracias a todos, aunque no os lo creáis, os echaré de menos. Visca el Barça”.

Nuevo entrenador para el FC Barcelona

Con el anuncio de la salida de Xavi Hernández, ahora el club negocia el fichaje del ex entrenador del Bayern de Múnich y ex seleccionador de la Selección Nacional de Alemania, Hansi Flick, en su reemplazo. El anuncio podría estar siendo un hecho la semana que viene.

