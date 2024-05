Las palabras que habrían sido el detonante para que Joan Laporta despidiera a Xavi del FC Barcelona

La novela de Xavi Hernández sobre su ida y estancia en el banquillo del Fútbol Club Barcelona comenzó el pasado 27 de enero del 2024 cuando el club catalán caía derrotado 3 goles por 5 ante el Villarreal y anunció que dejaría al equipo el venidero 30 de junio: “Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club […] Fui una solución hace dos años y tres meses, pero ahora, pensando con el corazón y pensando en el club, para el que quiero lo mejor, lo mejor es que lo deje […] Es la sensación de que el club va a mejorar con nuestra marcha”.

Todo parecía seguir en dicho curso, pero luego de los fracasos del Barcelona tanto en LaLiga como en la Champions League donde fueron eliminados por el París Saint Germain, la salida de Hernández parecía un hecho, hasta que fue ratificado por el propio presidente Joan Laporta y Deco, director deportivo del club. Pero recientemente y ya de manera oficial, Xavi ha sido despedido por el club y todo parece indicar que fueron unas declaraciones en rueda de prensa que pusieron en jaque a la leyenda del equipo blaugrana.

Las palabras que terminaron de condenar a Xavi

Laporta aseguraba en abril que el proyecto no estaba acabado en lo absoluto y que aún podía llegar a ser un ganador consolidado y además constante, pero esto no sucedió. Pero la decisión final de cesantear a Xavi no fue propiamente por resultados en el campo de juego sino por las siguientes declaraciones a los medios de comunicación: “Vamos a intentar competir (con el Madrid). La situación es difícil a nivel económico, que no tiene nada que ver con 25 años atrás. Ahora no estamos en las mismas condiciones con clubs con mejor fair play. El aficionado debe saberlo. No quiere decir que no intentemos lograr los objetivos”, expuso primero.

“El aficionado barcelonista debe entender que la situación es muy complicada para competir económicamente. No tiene nada que ver con la que teníamos 25 años atrás. El entrenador venía y decía ‘quiero a este, este y este’. Ya no funciona así. Yo lo entiendo y así nos vamos a ajustar a ello. Eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo. Hay cosas buenas para competir”, añadía Xavi. Todo lo antes mencionado por Hernández, la realidad con la que debía convivir y trabajar al parecer no fue visto de buena manera puertas adentro en el club culé y habría detonado la decisión tajante por parte de la cúpula en el Barcelona para que Xavi no continuase al mando del equipo.

🔊 Xavi: "Me voy agradecido. Soy un hombre de consenso y lo acepto" pic.twitter.com/XshWQRi7xX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 25, 2024

Además, al parecer tampoco ayudó una aparente poca voluntad para implementar cambios en su método de trabajo y la tirantez con el director deportivo del club catalán y ex jugador del Barcelona, Deco. Xavi estará dirigiendo su último partido como entrenador del Barcelona este domingo ante el Sevilla.

Una locura lo vivido en Barcelona en los últimos meses

La verdadera sorpresa no fue la decisión de Xavi en enero de querer dejar al club, sino cuando el pasado 25 de abril, Joan Laporta y Xavi dieron una rueda de prensa conjunta para dar a conocer al mundo entero que el proyecto seguía y de la mejor manera posible, con mucha motivación y ganas de seguir trabajando: “Necesitan una referencia como Xavi en el vestuario. Ha habido unanimidad en la Junta Directiva para que siguiese […] Con Xavi, siempre tuve ganas desde el primer momento de que siguiese. Él representa estabilidad para el proyecto, y esto es una de las claves del éxito, sin duda”. “Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero”, le siguió el exjugador culé.

𝐔𝐍 𝐃𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓 pic.twitter.com/BVmGF0x8Rz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 26, 2024

Sigue Leyendo:

Gerard Piqué presentó la Kings World Cup México 2024: Calendario y partidos del mundial

Sin Lionel Messi el Inter Miami consiguió una nueva victoria en reciente jornada de la MLS

“Billy” Álvarez reaparece con polémico mensaje denunciando problemas en una planta de Cruz Azul