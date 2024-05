Gerard Piqué presentó la Kings World Cup México 2024: Calendario y partidos del mundial

Gerard Piqué y Miguel Layún unieron fuerzas para hacer la presentación oficial de lo que será la primera edición de la llamada Kings Wolrd Cup del 2024, una competencia que estará marcando historia en el mundo del balón pie a través del streaming, que se estará realizando en la Ciudad de México con el partido final listo para llevarse a cabo en el mítico ‘Gigante de Acero’ en Monterrey.

¿Cuándo comenzará el torneo?

El próximo domingo 26 de mayo es la fecha pautada para que la Kings World Cup México tenga su partido inaugural en donde estarán participando equipos de la liga española y latinoamericana con otros representantes globales. El ex defensa central y jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, resaltó la importancia de haber elegido a México como sede, en donde dejó en claro y quiso hacer mucho énfasis en lo que fue un recibimiento y recepción de mucha calidad por parte de la afición y la ventaja local que tendrán algunos equipos en lo que serán los primeros días del campeonato, esto como consecuencia del cambio de horario con respecto a Europa.

La SEDE la Kings World Cup es… ¡MÉXICO! 🇲🇽​#KingsWorldCup

Hay que mencionar que la elección de Monterrey como sitio para albergar la final del torneo tendrá grandes desafíos para los equipos como tener que lidiar con temperaturas superiores a los 40 grados ya que la opción de disputar el encuentro durante el día ha sido descartada por completo. En lugar de ello, la final se estará jugando en horario nocturno, permitiendo que coincida con el horario europeo.

Piqué además dejó saber que el formato del Mundial estará cambiando de invitación a clasificación lo cual lo hace mucho más competitivo, abriendo la puerta a un proceso más competitivo y equitativo desde todo punto de vista. Además, comentó sobre importantes cambios que seguirán al evento en México, manteniendo a los seguidores y fanáticos en clara intriga y duda sobre lo que depara el futuro a la Kings League.

Un éxito a nivel mundial sin duda alguna

La ambición de la Kings League ha llegado a traspasar las fronteras de México. Naciones como Italia, Alemania, Francia e Inglaterra han dejado en claro en más de una ocasión sus intenciones en unirse a la liga con sus propios streamers, lo que asegura un futuro bastante emocionante, que llegará a cualquier rincón del mundo para lo que es este concepto innovador y entretenido del fútbol.

¡ESTÁN LISTOOOOS! 🔥🔥



Todos los equipos participantes de la Kings League World Cup.



📹 @JulianVP56 pic.twitter.com/lRSsCitS38 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2024

Calendario y partidos

25 de mayo

Atlético Parceros vs xBuyer Team

Club de Cuervos vs El Barrio

Los Aliens FC vs Rayo de Barcelona

Los Chamos FC vs Pío FC

26 de mayo

Youniors FC vs Saiyans FC

Peluche Caligari vs Deptostra FC

SXB FC vs Persas FC

UA Steel vs G3X FC

Stallions vs Medallo City

West Santos FC vs Aniquiladores FC

Olimpo United vs FURIA FC

Murash FC vs Raniza FC

27 de mayo

Foot2Rue vs (Chamos/Pío)

FIVE FC vs Kunisports

Porcinos FC vs Muchachos FC

1K FC vs (Cuervos/Barrio)

28 de mayo

Jijantes FC vs LIMON FC

(Aliens/Rayo) vs Ultimate Móstoles

(Parceros/xBuyer) vs Galácticos del Caribe

Los Troncos FC vs Real Titán FC

👑 | KINGS WORLD CUP ⭐️| #KingsLeague



👉 Pique confirma que Zlatan Ibrahimovic estará en México para la Kings World Cup.



✅ Quién quiera podrá grabar contenido con él.

