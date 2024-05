Lizzo opina sobre la broma que hicieron de ella en el programa de televisión “South Park”

El programa de televisión “South Park” se distingue por burlarse de muchos famosos, pero para la cantante Lizzo fue todo un honor que la mencionaran en una broma durante el más reciente episodio. Ella lo tomó como un ejemplo más de su postura a favor de que la gente sea feliz sin sentir presión para bajar de peso.

Lizzo (cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson) publicó en sus redes sociales un video en el que aparece viendo una escena del programa. El personaje Eric Cartman quiere conseguir el medicamento Ozempic para bajar de peso, pero no puede pagarlo, por lo que su médico le receta “Lizzo” y le dice: “Es una cantante realmente buena que habla sobre la positividad corporal y sobre cómo ser feliz con tu apariencia. Quiero que escuches a Lizzo cinco veces al día y mires sus videos justo antes de acostarte. Me temo que tendrás que estar con Lizzo por el resto de tu vida”.

Lizzo se sorprendió ante ciertas escenas, pero después dio su opinión sobre la broma: “Eso es una locura. Siento que, maldita sea, realmente yo soy esa p****. Realmente le mostré al mundo cómo amarte a ti mismo y que te importe un c*****, hasta el punto en que estos hombres en Colorado saben quién c***** soy y lo pusieron en su caricatura que existe desde hace 25 años”.

Desde agosto del año pasado Lizzo ha acaparado los titulares debido a la demanda que interpusieron contra ella tres bailarinas, acusándola de supuesto acoso sexual y maltrato laboral; el proceso legal continúa. A lo largo de ese tiempo ella ha estado trabajando en un nuevo álbum y acudió a algunos eventos (entre éstos la MET Gala), pero también padeció depresión, lo cual informó en uno de sus recientes posts de Instagram.

“Estoy más feliz de lo que he estado en 10 meses. Lo extraño de la depresión es que no sabes que estás padeciéndola hasta que sales de ella. Definitivamente ya no soy tan despreocupada como solía ser… Pero la nube oscura que me perseguía todos los días finalmente se está aclarando. Mi sonrisa vuelve a aparecer en mis ojos y eso es una victoria. Pensé que mi álbum estaba terminado… pero tengo que sacar algunas de estas buenas vibraciones con un gran éxito muy rápido. Gracias por su paciencia”, fue lo que escribió Lizzo junto a una selfie que obtuvo más de 231,000 likes en esa red social.

