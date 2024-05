La lucha interna de las jugadoras de fútbol por su salud mental

El mundo del balón pie femenino en España sigue dando de qué hablar y su crecimiento ha sido exponencial y bastante meritorio en los últimos años. Se ha firmado un acuerdo para mejorar lo que son las condiciones laborales de las jugadoras y en especial, el salario mínimo o el porcentaje de televisión en cuanto a las ganancias.

Pero a pesar de ello, la salud mental sigue siendo un tópico pendiente en esta disciplina deportiva. A día de hoy, un número significativo de jugadores de fútbol sufren de síntomas relacionados con trastornos mentales, a lo que se le debe añadir que muchas de las jugadoras no se sienten apoyadas o respaldadas en lo absoluto por sus clubes, lo que tiene como consecuencia que sean secretos bastante guardados.

Se está trabajando para mejorar

FUTPRO, el sindicato mayoritario del mundo del fútbol femenino en España, ha llevado a cabo el II Estudio FUTPRO sobre el tema de la salud mental en el balón pie femenino 2024. Esta investigación ha dejado mucho más claro la visión integral de la situación actual de la salud mental dentro del mundo del fútbol, y en concreto, de las jugadoras profesionales de la Liga F. Una de las principales conclusiones del documento, es que el 80% de las atletas han sido víctimas de síntomas de ansiedad, estrés o depresión como consecuencia de la alta exigencia del deporte al nivel élite donde hacen vida.

Desde la asociación han considerado que este dato es “tremendamente preocupante, especialmente porque más de la mitad de ellas reconoce no haberse sentido apoyada por su club en ese momento tan difícil”.

Hoy hemos tenido la Rueda de

Prensa para hablar del II Estudio FUTPRO sobre Salud Mental en el fútbol femenino 🧠#saludmental #estudiosfutpro #futpro #futfem https://t.co/Anmuo0vGc0 pic.twitter.com/3MjsqpuGAo — FUTPRO (@futpro_es) May 28, 2024

Un número que también luce bastante alarmante es que el 60% de las jugadoras que han sufrido este tipo de síntomas, no ha sentido apoyo alguno por parte del club donde hacen vida. Una situación que ha podido desencadenar muchos más problemas o incrementar los ya presentes con los que evidentemente deben lidiar. El 45.8% de las jugadoras que fueron consultadas, aseguran que no se sentirían cómodas contándole al club sus problemas de salud mental en busca de apoyo y ayuda.

Este último dato repunta abruptamente ya que, en lugar de buscar ayuda en el club, prefieren no hacerlo en este caso a la liga, dado que el 91.7% no se sentiría cómoda de ninguna manera. Además de ello, el 95.8% considera que muchas jugadoras ocultan sus problemas de salud mental por miedo a que esto tenga consecuencias que pongan en peligro sus lugares trabajos o que no sean tomadas en cuenta para los partidos.

¿Qué preocupa a las jugadoras?

El estudio aborda aspectos que se deben mejorar sobre lo qué más preocupa a las jugadoras. Es por ello que entre sus inquietudes destaca el 52% de las jugadoras por temas salariales. Posterior a ello, el 14% de las chicas se preocupan tanto por los campos de juego como por las instalaciones deportivas. La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez considera lo siguiente:

“No vale con tener un protocolo de salud mental, tienes que formar y educar, tienes que enseñar a las futbolistas a detectar qué les está pasando. Es importante también que el staff y directivos estén formados en salud mental”.

Recomendaciones para las jugadoras

Inma Puig, psicóloga, ha sido de gran importancia para este estudio, y la doctora considera que se deben realizar una serie de acciones para abordar de inmediato los temas de salud mental en el fútbol femenino en España, buscando promover un entorno mucho más sano, donde haya apoyo entre compañeras de equipo y también facilitar el acceso a los recursos para poder dar batalla a esta situación que es real.

Este 2024 seguimos trabajando día a día por mejorar las condiciones del fútbol femenino español, para poder llevar nuestro deporte al máximo nivel y reducir la fuga de talento ⚽️



¿Te unes a nosotras? ✍🏼

Afíliate en https://t.co/ipgaUpwdDI #futpro #futfem pic.twitter.com/asCDVwCLuD — FUTPRO (@futpro_es) January 10, 2024

Además de ello, se buscaría también implementar políticas de igualdad de género y programas de sensibilización para apoyar de manera activa y regular, con constancia y disciplina, a las jugadoras que se enfrentan a discriminación, fomentando su representación equitativa en todos los niveles del fútbol; brindar apoyo integral durante la rehabilitación de lesiones, incluyendo asistencia emocional y financiera, junto con el establecimiento de expectativas realistas para una recuperación efectiva.

FUTPRO recomienda promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal mediante la flexibilidad horaria, el poder fomentar del autocuidado y así como también el acceso a recursos de conciliación familiar, el poder ofrecer herramientas para manejar de manera más efectiva el estrés, apoyo de manera individual y sesiones de preparación mental para optimizar el rendimiento deportivo y la salud mental de las jugadoras antes de eventos clave, de importancia y de gran rango de exigencia.

Romper el estigma asociado de la búsqueda de ayuda con una cultura y educación sobre el apoyo que se le debe dar a las personas con este tipo de condiciones; organización, educación para las jugadoras, entrenadores y personal miembro del equipo. Poder garantizar al 100% la confidencialidad y privacidad para todas las jugadoras, además de facilitar programas de transición y una red de apoyo integral para las jugadoras, facilitando su preparación y desarrollo profesional para la vida post fútbol.

🗓️ #diainternacionaldelfutbolfemenino

El 23 de mayo se homenajea a aquellas personas e iniciativas que sirven para ir derribando barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente para hombres. Sigamos trabajando por la igualdad de oportunidades en el deporte ✊🏼 pic.twitter.com/7Hns1QRihr — FUTPRO (@futpro_es) May 23, 2024

Sigue Leyendo:

Santiago Baños asegura que Álvaro Fidalgo no saldrá de las Águilas del América

Hansi Flick toma las riendas del FC Barcelona como entrenador

Emilio Azcárraga califica de pretexto la polémica arbitral de la gran final vs. Cruz Azul