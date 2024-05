Selena Gomez: la estrella de pop tenía planes de adoptar un bebé por sí sola

Selena Gomez es considerada una de las empresarias más importantes de la nueva era, esto según la revista TIME y por esa razón se convirtió en la portada de la revista. Pero, más allá de este hito, la estrella pop habló con la revista sobre su vida personal y sorprendió con los planes que tenía.

Antes de estar en una relación con el productor musical Benny Blanco, la voz detrás de ‘Love On’ pasó cinco años soltera. Esto, después de terminar su noviazgo con el cantante The Weeknd.

La empresaria, de 31 años, estaba convencida de que nadie llegaría para quedarse y consideró adoptar un bebé y criarlo sola.

“Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté”, expresó a la revista.

Selena quería adoptar a los 35

La actriz planificó su vida para permitirse ser madre a los 35 y hacerlo sola, en caso de no conseguir a su pareja ideal.

“Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie”, dijo.

Gomez está en una relación desde el 2023 con Benny Blanco, esto podría significar que su plan de adoptar está en el pasado. Su noviazgo se hizo público a finales del año pasado, pero tenían seis meses saliendo antes de que el mundo se enterara, así afirmó la cantante en unos comentarios en Instagram.

Desde entonces, ella no se ha limitado en publicar su amor y su admiración por su actual pareja. Al principio, Blanco era reservado sobre sus sentimientos, pero se ha ido abriendo mucho más y ha asegurado estar enamorado de la cantante.

En el cumpleaños número 31 de la estrella pop, en julio de 2023, Blanco fue uno de los invitados y aparece en una foto grupal a su lado.

¿Qué dijo Selena sobre su novio?

Selena también habló sobre su novio en la revista y abordó el tema de las críticas alrededor de su relación. Los internautas han catalogado a Blanco de “feo” y que no está en tono con el estilo de la protagonista de ‘Wizards of Waverly Place’.

Acerca de esto, declaró que ella no le presta atención a los comentarios negativos y su pareja tampoco.

“Sé lo que la gente puede hacerle a la gente que amo. Mis propios fans, a quienes adoro y siento que han moldeado quién soy, me dirán las cosas más hirientes sobre cómo vivo mi vida. Pero tiene la fuerza en él para que nada de ese ruido lo desconcierte. Es realmente impresionante y valoro cada momento con él. No sé lo que depara el futuro, pero sí sé que no irá a ninguna parte en el corto plazo”, confesó.

A su vez, en una conversación en ‘The Howard Stern Show’, Blanco contó que él también tiene deseo de ser papá, junto a Selena, porque está rodeado de niños.

