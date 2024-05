Todo lo que necesitas saber para votar desde el exterior en elecciones presidenciales de México

El mexicano Roberto Muñoz, radicado en Los Ángeles, se sorprendió al saber que podía votar en persona este domingo 2 de junio en las elecciones presidenciales de México.

“Yo pensé que porque no alcancé a registrarme en el INE para votar, ya no podía participar en las elecciones. No sabía nada del voto presencial. Ni mi esposa ni mi mamá se registraron tampoco, solo mi papá; y él votó por correo”, dijo Roberto.

Tras enterarse que por primera vez en una elección mexicana, los mexicanos en el exterior podrán votar en persona en 23 consulados de México, el mexicano se puso contento y dijo que acudirá a votar en persona este domingo.

Si no te alcanzaste a registrar para votar en las elecciones presidenciales de México este 2 de junio, no te preocupes, si tienes tu credencial de elector vigente, averigua si el consulado mexicano más cercano va a tener un módulo receptor de votación habilitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que puedas ejercer tu derecho al voto.

En el sur de California, podrás votar de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, San Diego, San Bernardino, y Santa Ana entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

También puedes hacerlo en los consulados de México en Fresno, San José, San Francisco y Sacramento.

Debes saber que en los consulados de México en California, el horario de votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Boletas extras

En cada uno de estos consulados, habrá disponibles 1,500 boletas electorales para que los mexicanos en el exterior que no alcanzaron a registrarse, participen con su voto.

Es importante hacer notar que no importa si tu credencial de elector fue emitida en México o si la tramitaste por medio de algún consulado mexicano en el exterior. Es igual de válida.

En el resto del país, los consulados de México donde podrás votar son: Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, New Brunswick en Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Raleigh en Carolina del Norte, Seattle, Washington; y Washington, D.C.

En Canadá, el voto presencial se podrá ejercer en Montreal; y en Europa, en París y Madrid.

El secretario técnico del Registro Federal de Electores del INE, Cuitláhuac Osorio, informó a La Opinión que 223,961 mexicanos en el exterior, se registraron para votar; y normalmente en elecciones pasadas, solo vota el 60% de los registrados.

Pero si los 223,961 registrados para votar, ejercen su voto, y se usan las 1,500 boletas extras asignadas a los 23 consulados mexicanos en los que se podrá votar de manera presencial, estamos hablando de que poco más de un cuarto millón de mexicanos que residen en el extranjero, habrían votado.

La recomendación principal del funcionario del INE, a los mexicanos en el exterior que van a votar de manera presencial, es que lleguen temprano para que no corran el riesgo de que el sistema se cierre.

Si escogiste para votar, la opción del voto presencial, tu boleta está asegurada y te estará esperando.

Tres opciones de votos

En esta elección presidencial, los mexicanos en el exterior por primera vez están teniendo la oportunidad del voto presencial a través de los consulados; y también cuentan con la opción del voto por Internet.

Se trata de dos modalidades que se han estrenado en esta elección. La primera vez que los mexicanos que residen en el exterior pudieron ejercer su voto se dio en 2006, pero fue vía postal. Antes de esa elección, los mexicanos que podían salir del país, hacían caravanas de auto para ir a votar a Tijuana, u a otras ciudades fronterizas.

A partir de la elección de 2006, en las elecciones presidenciales sucesivas, el voto siempre ha sido por correo postal.

Finalmente este año se logró que los mexicanos que viven fuera de México tuvieran dos opciones más de voto, el sufragio por Internet y presencial en los consulados.

Y ha sido tal el éxito, que el INE reportó que hasta el jueves 23 de mayo, la mayor parte de los votos desde el exterior, han sido por Internet, más de 50,000.

Lo que debes tener presente

Para votar de manera electrónica por Internet, la hora máxima para hacerlo y que tu voto cuente son las 5 de la tarde de California, que son las 6 de la tarde de la ciudad de México, del domingo 2 de junio.

Mejor no lo dejes para el último minuto, vota hoy mismo, el voto por Internet no te toma más de dos minutos.

Si tienes dudas llama al INETEL: al 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo alguno; y desde otros países al +52 (55) 5481 9897.

Para tu voto por correo, quizá ya sea un poco tarde si no has llevado a la paquetería; tu sobre con tu boleta electoral debe estar en el INE, a más tardar el 1 de junio.

Lo que está en juego

En la elección de México, los mexicanos deberán votar al siguiente presidente de México que entrará en funciones el 1 de octubre, y reemplazará al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los tres candidatos que buscan ser presidente de México, son por el Partido Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecológico, la doctora Claudia Sheinbaum; por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez; y por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez.

La gran favorita

Las últimas encuestas favorecían a la candidata de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum para ganar la presidencia de México, y convertirse en la primera mujer presidenta.

Esta semana, el diario español El País, reveló que sus encuestas arrojaban que la morenista es la gran favorita para ganar la presidencia de México, con 54% de los votos estimados, mientras que la candidata PRIanista Xóchitl Gálvez llevaba 36% de las preferencias y Jorge Álvarez Máynez del MC, el 10%.

Además de votar para presidente de México, los mexicanos en el exterior podrán votar para senador en todos los estados.

Los mexicanos que son de Chiapas, Guanajuato,Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, podrán votar para gobernador de su estado.

Los chilangos que viven en el exterior tendrán también la oportunidad de votar por el nuevo jefe de la Ciudad de México y el diputado migrante.

Los oaxaqueños podrán escoger también a un diputado migrante; y los jaliscienses, además de presidente, gobernador y senador, deberán votar por un diputado de representación proporcional.

Qué nadie se quede en casa

Maribel Solache, activista de San Diego y promotora del voto migrante en las elecciones de México, quien hará un voto presencial, pidió a quienes vayan a votar en persona este domingo 2 de junio, a que lleven mucha alegría y paciencia a las urnas en los consulados de México en el mundo.

“Llévense su lonche, y no vistan nada partidista. Nuestro color el domingo es México. Queremos que sea como una fiesta que muestre lo que somos los mexicanos, alegres, solidarios y pacientes”, dijo.

Lo que es más, urgió a no quedarse en casa, y aunque hayan votado de manera electrónica o postal, que acudan a los consulados a unirse a lo que considera será una gran fiesta por la democracia.

“Sería conveniente que se fueran a los consulados en transporte público, o en un solo carro varias personas, para que no saturen los estacionamientos”.

Y agregó la importancia de no esperar hasta el último minuto para ir a votar, y acudir lo más temprano posible.

“Si han tratado de votar y no han podido, llamen al INE”,