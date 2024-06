Natti Natasha compartió nuevas imágenes de su reencuentro con Raphy Pina

Hace poco, Natti Natasha y Raphy Pina por fin pudieron reencontrarse luego de que productor saliera de prisión. Fue un reencuentro muy emotivo en el que también estuvo su pequeña hija Vida Isabelle, como se pudo ver en las nuevas imágenes que compartió la cantante.

Esta semana, la cantante dominicana compartió un tierno video de su reencuentro con Raphy Pina, en el que se le ve abrasándose junto a su pequeña hija y se escucha de fondo parte de la melodía de “Quiéreme menos”, canción que está por publicar.

“Nuestro reencuentro. #QuieremeMenos una de las canciones más valiosas e importante para mí, una bachata para honrar el amor, que a partir del 6 de junio también será de ustedes”, escribió para acompañar la publicación.

La publicación de la cantante conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron y le expresaron lo felices que estaban porque su familia por fin estuviese unida.

“Te aplaudo de pie, demostraste lealtad ante tu esposo, quien ha sido tu apoyo por tantos años”, “Natti vale oro”, “El verdadero ejemplo de que cuando se ama de verdad, se sabe esperar”, “En su ausencia demostraste lealtad y respeto, eres un ejemplo a seguir”, eran algunos de los comentarios.

El pasado 24 de mayo, Raphy Pina anunció que había salido de prisión tras pasar dos años tras las rejas. En ese momento, el productor musical compartió la buena noticia a través de su canal de difusión de Instagram.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, escribió.

“Feliz por estar en casa con mi familia, (home confinement), de ustedes y obviamente de Jesús que nunca me dejó solo. Los amo”, agregó.

En ese momento, Natti Natasha celebró la libertad de Raphy Pina con una galería de fotos junto al productor. “Tengo un corazón saturado con su amor. Finally…”, escribió la cantante.

En 2021, Raphy Pina fue declarado culpable por el cargo de posesión ilegal de armas de fuego y al año siguiente fue sentenciado a una condena de 41 meses de prisión.

