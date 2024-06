El legado de Bert Corona sigue vivo en California

La organización Hermandad Mexicana Nacional realizó sus premios de liderazgo Humberto “Bert” Noe Corona en el hotel Sheraton en Universal City el viernes 31 de mayo.

El evento, al que asistieron decenas de personas y líderes comunitarios, es el primero en su tipo luego de haberse suspendido a causa del inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

“Queremos que sus valores que él [Bert Corona] propagó sigan difundiendo los valores de ayuda a los que menos tienen, de levantar la voz por los que menos tienen y de llevar nuestras voces a un nivel legislativo político”, dijo Angelina Corona, directora ejecutiva y esposa del líder latino, quien falleció en el 2001.

Este año las tres personas que fueron homenajeadas incluyeron a la concejal del 6to distrito Imelda Padilla, el cineasta Moctezuma Esparza y el escritor Mario T. García.

Angelina explicó que estas tres personas fueron reconocidas por su dedicación y servicio a la comunidad y porque han mejorado las vidas de muchos inmigrantes de bajos recursos.

Bert Corona es reconocido entre la comunidad latina por siempre luchar por los derechos de los inmigrantes y por buscar más representación política para latinos en el estado de California.

Gracias a sus esfuerzos, los derechos de los trabajadores, el registro de votantes y las oportunidades educativas para todos los latinos avanzaron en forma significativa; además, Corona tuvo oportunidad de conocer y trabajar con líderes de la talla de Martin Luther King Jr. y César Chávez.

No obstante, sus más grandes esfuerzos fueron por la comunidad inmigrante, es por eso que creó la organización sin fines de lucro: Hermandad Mexicana Nacional que apoya a la comunidad a través de servicios de inmigración y proteger las necesidades y derechos de las personas de habla hispana.

Moctezuma Esparza, cineasta. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Moctezuma Esparza tenía solo 15 años cuando conoció a Bert Corona por primera vez y dijo que el líder lo inspiró a ser activista.

Esparza es reconocido por avanzar la imagen de la comunidad latina en el cine a través de las películas como Selena (1997) y Walkout (2006).

“Es realmente algo especial para mí que me están dando este reconocimiento considerando, qué importante fue Bert Corona para mí”, dijo Esparza. “Me cambió la vida, me inspiró y me dio el ánimo para luchar”.

Esparza también fue uno de los organizadores de las protestas East LA Walkouts de 1968, una serie de protestas lideradas por jóvenes en las que los mexicano-estadounidenses exigieron igualdad de oportunidades educativas.

Otra de las reconocidas fue Imelda Padilla, una líder comunitaria con más de 20 años de experiencia y quien actualmente es concejal del distrito 6 de la ciudad de Los Ángeles.

Después de casi un año como concejal, Padilla fue reconocida por el trabajo que ha realizado con los trabajadores del sindicato Unite Here Local 11.

“Me siento honrada y muy agradecida por el reconocimiento”, dijo la Concejal. “Va a cumplirse un año desde que fui elegida para el cargo y el Ayuntamiento puede parecer un laberinto a veces, pero independientemente de eso cuando el equipo y yo lideramos el trabajo, lo hacemos siempre con la comunidad en cuenta”.

Mientras que el escritor Mario T. García fue reconocido debido a su trabajo de 47 años como profesor de Historia Chicana y Chicano en la Universidad de California, Santa Barbara.

García también es autor de una biografía de la vida de Bert Corona llamada “Memorias de la historia chicana: la vida y la narrativa de Bert Corona” que fue publicada en 1994.

“Bert Corona fue un líder excepcional y fue un privilegio para mí haber escrito su historia”, expresó García.

Durante el evento, Ernesto, hijo de Bert Corona, habló sobre el impacto que su padre tuvo en la historia del país.

“Su legado es un testimonio vivo de la fuerza y ​​la resiliencia de nuestras comunidades”, dijo Ernesto. “Trabajó con orgullo por el progreso por el que hoy seguimos luchando”.

Actualmente, Hermandad Mexicana Nacional sigue con el apoyo de los inmigrantes en el país con más de 50 años de experiencia.

Cada año, la organización ayuda a 5,000 inmigrantes a convertirse en ciudadanos con más de 18 oficinas en el estado de California y el estado de Texas.