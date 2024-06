Oleksandr Usyk dice que Canelo Álvarez es la cara del boxeo, pero quizás solo en México

Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es la cara del boxeo, pero quizás solo en su natal México y no en el resto del mundo como el pugilista tapatío piensa que es.

En una entrevista para Title Sports Network, Usyk indicó que respeta a Canelo Álvarez como hombre de boxeo, pero opina que en su país (Ucrania) o en Europa el mexicano no es visto como la máxima representación del deporte.

“A mí eso no me importa (ser la cara del boxeo). Canelo dice que es la cara del boxeo. Está bien, es verdad. Pero quizás es la cara del boxeo solo para México, no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa. Quizás en México sí es la cara del boxeo”, dijo. “Me gusta Canelo, porque es un hombre fuerte para el boxeo, pero de eso a ser la cara del boxeo, está bien. Lo es”.

Canelo Álvarez es una de las máximas estrellas del deporte y uno de los boxeadores que más dinero gana. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Aunque Canelo Álvarez es de los boxeadores más destacados de los últimos tiempos y es considerado como la cara del deporte, hay muchos que ahora dudan de que siga ocupando este lugar por sus recientes actuaciones, elegir rivales de pesos menores y por no pelear contra los mejores de su división.

El mexicano cuenta con una gran cantidad de fanáticos y también de haters que, quieran o no, incrementan su popularidad. Además, las grandes bolsas que el tapatío gana en cada una de sus peleas lo ubican en la lista de los mejores pagados de Forbes.

A pesar de que hay boxeadores como el mismo Oleksandr Usyk, Terence Crawford o Naoya Inoue que se convirtieron en dobles campeones indiscutidos y dominan las listas de los mejores libra por libra, no tienen tanta popularidad como Canelo Álvarez que cuenta con títulos y muchos seguidores que ven sus peleas, así no sea las más atractivas en el mercado.

Por estas razones el mexicano se hace llamar la cara del boxeo, pero existen peleadores como Gervonta Davis y Ryan García que están haciendo lo mismo que el mexicano y pueden en un futuro no muy lejano arrebatarle el puesto.

Ryan García no tiene un título mundial, pero cuenta con la popularidad para convertirse en la cara del boxeo. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, pero esta vez en peso pesado, tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Dmitry Bivol dice que está abierto a enfrentar a Canelo Álvarez solo si quiere la revancha

· Canelo Álvarez admite que no debió haber perdido ante Dmitry Bivol: “Me quedé corto”

· Canelo Álvarez explica por qué la revancha con Dmitry Bivol no se concretó: “Lo complicó todo”