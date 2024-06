Equipo legal demuestra que Ryan García consumió suplementos contaminados y buscan sanción corta

El equipo legal de Ryan García dio a conocer que dos suplementos declarados por el californiano en los formularios de control de dopaje VADA y que consumió el 19 y 20 de abril dieron positivo por contaminación con Ostarina, por lo que están buscando una sanción leve de cuatro meses o menos.

En declaraciones a ESPN, Paul Greene -uno de los abogados de García- explicó que como el consumo de la sustancia prohibida no fue intencional, la sentencia de la Comisión Atlética de Nueva York no debería ser tan grave.

“El código de la (Asociación) Mundial Antidopaje reconoce la declaración anticipada de un suplemento como prueba de que el atleta lo consumió y permite al deportista obtener una sanción reducida en la mayoría de los casos. Tengo la esperanza de que (el castigo) estará en el extremo más bajo como determinan estos casos. Entendemos que Ryan recibirá alguna sanción, pero sentimos que, dada la evidencia de ahora, debería ser una sanción leve. Cuatro meses o menos”, dijo.

Ryan García dio positivo un día antes y durante la pelea con Devin Haney en abril. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Normalmente, hay un rango de sanción con base en el grado de culpa, y cuando tienes una situación en la que hay un suplemento contaminado que no está disponible en una búsqueda en internet, no está en la etiqueta, no hay manera de que un atleta podría haber sabido que la sustancia prohibida estaba ahí a menos que lo hubieran enviado con antelación a uno de los dos laboratorios acreditados de la VADA”, añadió.

De acuerdo con informes del Laboratorio de Pruebas e Investigación de Medicina Deportiva (SMRTL), los suplementos NutraBio SuperCarb y Body Health mostraron la presencia de Ostarina en 70-2200 picogramos por gramo y 660 a 830 picogramos, respectivamente.

Ahora la Comisión Atlética del Estado de Nueva York debe programar una audiencia para King Ry en las próximas semanas para saber cuál será el castigo que podría enfrentar.

Desde que se anunció el combate entre Haney y García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival.

Devin Haney perdió su invicto ante Ryan García, pero mantuvo su cinturón. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Además de las drogas y la bebida, Ryan García dio positivo por Ostarina el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA). También se detectó 19-Norandrosterona, pero poco después se confirmó que esta sustancia no estaba presente en la muestra.

Tras conocer la noticia, Haney le pidió a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que se cambie el resultado de la pelea a una victoria y así recuperar su récord invicto, pero si se demuestra la inocencia de García esto podría no suceder.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

