Gerardo Espinoza habría cerrado su proceso en Ecuador por “motivos personales”

Mucho ojo 👀 #Aucas no despide a Gerardo Espinoza, el mexicano fue quien decidió dejar el equipo. Y aún son horas claves para el club, porque deben trabajar en la rescisión del DT, además de aceptar o no esta decisión. Es por ello que Aucas aún no lanza ningún aviso oficial. pic.twitter.com/vJ0SiCUcYB