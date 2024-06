Chiquis Rivera envía un emotivo mensaje tras la pérdida de su bebé

Chiquis Rivera compartió un momento de vulnerabilidad con sus seguidores, abriendo su corazón sobre la dura pérdida del bebé que esperaba con su prometido, Emilio Sánchez.

A través de sus historias de Instagram, Rivera agradeció todo el apoyo que ha recibido en los últimos días, después de dar a conocer la triste noticia.

“Quería darles las gracias de todo corazón a todas esas personas que nos brindaron muchísimo cariño… La casa parece florería, huele tan hermoso y nos llena el corazón de mucha paz. Emilio y yo estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias”. Chiquis Rivera – Cantante

La intérprete de ‘Abeja reina’ se refirió a las flores que ha recibido por parte de sus fanáticos, ante la pérdida del bebé que esperaba.

“El día de hoy desperté sintiéndome más como yo, más normal, me subí a la bicicleta un ratito, así que ahí vamos poco a poco”, añadió.

Expresó que está consciente de los planes de Dios y que las cosas suceden porque así él lo decide. “No me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante”, manifestó.

Al abrirse con sus seguidores, les contó que cree que algunos días estará mal y otros bien, pero que eso forma parte del proceso.

¿Qué se sabe de la pérdida de Chiquis Rivera?

Rivera también usó su cuenta de Instagram para hablar del aborto espontáneo que sufrió, ya que esto no le permitió seguir con su concierto en Albuquerque.

Esto fue parte de lo que escribió: “A mis fans en Albuquerque: Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente”.

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo, que no había anunciado, ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, explicó.

En un video explicó que todo comenzó con un pequeño sangrado, de inmediato, se comunicó con su doctora y le contestó que esto era normal y que no tenía que preocuparse. Más adelante, siguieron los dolores y cólicos.

“Y bueno, tenía mucho dolor, y no quería cancelar. No aguantaba el dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias. Yo apenas me di cuenta (del embarazo) hace como dos semanas, y estábamos muy emocionados. Yo me sentía muy bien, y pues ahí confirmaron en el hospital que, pues perdimos el embarazo, y pues ahorita voy apenas queriendo entender lo que está pasando, pero yo soy una mujer de fe, y yo sé que los planes de Dios son perfectos, y voy a confiar en eso”, afirmó en el material audiovisual.

Cada vez que se comunica con sus seguidores, Chiquis Rivera afirma su fe en Dios y estar apegada a sus decisiones.

