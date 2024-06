Julián Gil se cuestiona si su hijo con Marjorie de Sousa sabe que es su papá

Julián Gil se mantiene disfrutando de su nueva etapa como abuelo; sin embargo, no puede evitar que la nostalgia lo invada al pensar en la falta de convivencia entre él y su hijo Matías, a quien concibió durante su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

En una entrevista reciente con el programa “Siéntese Quien Pueda”, el villano de telenovelas fue contundente al responder si su hijo Matías tiene claro que él es su papá.

“Yo me he hecho esa pregunta casi diaria. Yo no sé, no sé si en el cuarto del niño hay una foto de papá y no sé si ella le dice: ‘Mira, este es tu papá’. Es inevitable, ¿entiendes? Pero yo no sé la historia que se le está haciendo al niño“, expresó el famoso sin filtros.

Con respecto a la crianza que Marjorie de Sousa ha dado a su hijo, misma que ha quedado al descubierto gracias a los vistazos que ella misma brinda por medio de redes sociales, el famoso indicó que no tiene dudas de que es una excelente madre.

Asimismo, precisó que ante sus ojos “Marjorie no es mala persona. Ella tendrá su punto, yo se lo respeto, las cosas como pasaron pues no fue de la mejor manera, pero ella no es una mala persona y se nota que está criando al niño bien, sin la figura paterna pero lo está criando bien“.

Para finalizar, reiteró que está dispuesto a aceptar “cualquier tipo de condiciones” con tal de poder estar presente en la vida de su hijo: “Me gustaría sentarme con ella y que ella me dijera: ‘Me gustaría que esto fuese así, yo le he contado esto a Matías’, no sé… tú dime cuál es el libreto y yo lo sigo. No pasa nada, empezamos de cero y empezamos de a poquito, eso es lo que yo quisiera”, detalló.

Recordó que si bien no pudo convivir con el durante sus primeros años de vida, aún es momento de forjar lazos de padre e hijo: “Para el niño, yo creo que es una buena etapa, es un buen momento porque pues ahora que él empiece a preguntar e indagar me imagino que a ella se le puede hacer un poquito más complicado cada vez”.

