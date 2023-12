Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por sacar a su hijo Matías en televisión

Julián Gil estalló contra la madre de su hijo Matías, Marjorie de Sousa. A través de una imagen y un largo y fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, la estrella de la televisión latina dejó ver su molestia por la aparición de su hijo menor en la televisión.

Julián Gil, ex pareja de Marjorie de Sousa. Crédito: Mezcalent

Por supuesto, Gil recalcó el hecho de que aún tiene siete años que no ve a Matías. Por lo que le parece descabellado que su madre, la actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa, lo haya puesto frente a las pantallas de televisión a través del Programa Hoy.

“¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes, tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, comenzó diciendo.

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental..”, es tan solo parte de lo que publicó Julián Gil en su Instagram, después de tener años luchando para que le sea permitido ver a su hijo.

Considera injusto el hecho de que el mundo entero pueda verlo y él, que es el padre, aún no pueda. Recordemos que, durante años, Julián Gil y Marjorie de Sousa han estado en una batalla por las visitas con su hijo.

Julián Gil ha suplicado a Marjorie de Sousa

Después de haber pasado un buen periodo de tiempo en los tribunales en México, Julián Gil desistió de esa vía para poder ver a su hijo Matías.

Todo este tiempo ha usado todas las maneras posibles, incluyendo programas que conduce, sus redes sociales y hasta entrevistas en otros medios de comunicación, para enviarle un mensaje de conciliación a Marjorie de Sousa.

Expresa el hecho de dejar el pasado atrás y poder buscar un punto medio de comunicación con la madre de su hijo. Esto, para así poder estar junto a él y en parte de su crecimiento.

A pesar de todos los esfuerzos que dice Julián Gil que ha hecho, Marjorie de Sousa no ha cedido y tampoco ha dado detalles de esto. Durante años, cada vez que le preguntan por la situación con Julián Gil y por si va a dejar o no que Matías esté con él, ella pide respeto de manera inmediata a su privacidad.

Dice que nada concerniente a esto lo hablará frente a pantallas de televisión. También ha alegado que lo único que pretende, con esta negativa, es preservar la vida privada de su pequeño Matías.

Marjorie de Sousa celebra la navidad con Matías en tv y lejos de Julián Gil

Sin embargo, es justamente eso lo que reclama a Julián Gil. Considera un doble discurso el hecho de que, por un lado diga que va a mantener la vida privada de Matías fuera de los medios; pero por el otro, el menor y Marjorie hicieron una aparición en televisión que dedicó a Venezuela, país natal de la modelo.

“Siiiiii por fin!!! Mañana les traemos “Un regalo de amor y paz “ nuestro nuevo sencillo de navidad 1 De Diciembre nuevamente juntos mi bebé hermoso Mati y yo. Y los esperamos en @programahoy para regalarles algo muy especial para ustedes #regalodeamorypaz mañana 1 de Diciembre en todas las plataformas Digitales. Gracias a todo mi equipo de nuevo por estar 😍”, dijo la famosa.

Hasta el momento de cierre de esta nota, Marjorie de Sousa no se ha expresado en respuesta al mensaje de Julián Gil. Así que, todo parece indicar que, esta batalla aún sigue en pie o al menos es lo que parece.

Marjorie de Sousa. Crédito: Noam Galai/Getty Images

