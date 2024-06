Rayados de Monterrey se deslinda de rumores sobre arreglo de partido con Tigres y acepta ser investigado

Frente a lo que en un principio parecía un simple rumor que llevó a la directiva de los Tigres de la UANL de no renovar el contrato del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi por supuestas tácticas antideportivas que involucraron a miembros de su cuerpo técnico junto con el grupo de asistentes del técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, la directiva regiomontana se deslindó de todas las versiones y acusaciones, poniéndose a las órdenes de cualquier investigación para encontrar el origen de estas versiones.

A través de un comunicado de prensa publicado este miércoles en sus redes sociales, la directiva de Rayados se deslindó del asunto, pero al mismo tiempo mostró su preocupación por las especulaciones que involucran a personal técnico de su equipo, por lo cual, además de fijar su postura, también aceptaron ser investigados a fondo para llegar a la raíz de estas versiones.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/q5gKlRGypJ — Rayados (@Rayados) June 5, 2024

“Llaman nuestra atención las especulaciones que han circulado recientemente sobre conductas antideportivas en las que se presume el involucramiento de algún miembro de nuestra institución.

“Manifestamos de forma enfática que nuestro Club no tiene absolutamente nada que ver con prácticas que hayan infringido los valores y reglamentos deportivos. Por eso, Monterrey está dispuesto a colaborar para esclarecer el caso de Tigres

“Estamos dispuestos a colaborar para la realización de cualquier investigación y, en caso de que comprueben conductas inapropiadas, se finquen responsabilidades y las consecuentes sanciones”, se puede leer en el comunicado. Rayados terminó su texto reiterando que siempre ha promovido “el juego limpio, con lealtad e integridad y con apego a nuestro Código de Ética”.

La directiva del Monterrey alzó el tono del comunicado tomando en cuenta el respeto que tienen por los reglamentos y estatuto que rige a las autoridades deportivas de este país, por lo cual insistieron en llegar hasta el fondo del asunto.

Involucran a algunos asistentes de Rayados y Tigres

Desde el momento en que Tigres anunció que la relación contractual con Robert Dante Siboldi no continuaría, de inmediato empezaron a surgir las versiones que aseguran que uno de sus colaboradores había filtrado a uno de los Rayados de Monterrey todos los informes tácticos que utilizarían para tratar de eliminar a la escuadra de La Pandilla

Entre los datos mencionados, se aseguró que existen capturas de pantalla entre los asistentes de ambos equipos y que eso al final de cuentas influyó en la eliminación de la escuadra felina en la pasada liguilla, por lo cual de inmediato se aprestaron a formular este comunicado de prensa con la intención de no guardar alguna suspicacia que atente con el Fair Play de la competencia.

Fernando Ortiz y Robert Dante Siboldi, en una relación que podrían tener cosas extrañas de fondo. Foto: Juan Ángel Ovalle.

Pero frente a todo, nada ha sido confirmado y aunque muchos medios ya manejan los nombres de Miguel de Jesús Fuentes, colaborador de Siboldi en Tigres y a Juan Pablo Rodríguez de Fernando Ortiz, la realidad es que nadie ha dado un dato fehaciente de esta conducta ilegal de los supuestos involucrados.

Esta versión no deja de ser una especulación, ya que no se han mostrado pruebas y la directiva de Tigres no se ha pronunciado al respecto, para ventilar los motivos de su decisión

