Estudiantes de UCLA en riesgo de no obtener su titulo por participar en las protestas por la paz en Gaza

En el paro laboral de UCLA, los estudiantes y trabajadores jóvenes piden que se respete la libertad de expresión, que no haya represalias por expresarse publicamente e insisten en presionar por la paz en Gaza como algunas de sus principales propuestas.

Mientras, Hanna Appel, catedrática de UCLA advierte que, si la universidad no cumple con sus demandas, probablemente decenas de miles de estudiantes y maestros en todo el sistema de la UC en California no obtendrán sus calificaciones correctas esta primavera.

La razón es porque los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW 4811) son también los asistentes de enseñanza.

“Como profesores, estamos protegidos por la legislación laboral para no aceptar trabajos si estamos en huelga”, dijo la profesora de estudios de desarrollo internacional y estudios globales en UCLA.

Ella tiene una clase de 150 estudiantes y sus asistentes docentes están en paro. Esto significa que no está otorgando calificaciones y no lo hará porque está protegida por la ley laboral.

Los alumnos no bajan la guardia en UCLA. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Mientras siga la huelga, decenas de miles de títulos en todo el sistema de la Universidad de California no se publicarán esta primavera”, dijo Hanna Appel a La Opinión. Las ceremonias de graduación de UCLA están programadas desde el viernes 5 al domingo 16 de junio.

Apuntó que la huelga es “una escalada” que la administración de la UC no querría enfrentar, “especialmente cuando las exigencias que se les piden son tan simples y justas”.

Exigencias

Anny Viloria Winnet, estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud Comunitaria en UCLA, declaró a La Opinión que las demandas del UAW 4811 han sido muy claras”.

“Los trabajadores exigimos el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica en nuestro campus y en todos los campus de UC”, subrayó Viloria.

En segundo término, los huelguistas exigen “que haya amnistía para todos los trabajadores y estudiantes que tienen cargos disciplinarios en contra de ellos”, agregó la estudiante.

La razón de esta demanda se basa en que, alguien que tenga cargos por parte de la administración, sea trabajador o estudiante no podrían ingresar al campus ni vivir en las viviendas universitarias.

Estudiantes en UCLA piden que no haya represarias con los alumnos y personal de la escuela arrestados. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Estamos luchando para que ellos no implementen esas sanciones”, explicó Anny.

El tercer punto es, darle la oportunidad a UCLA para que los fondos universitarios no se inviertan “en la guerra y el genocidio, que es lo que significa de alguna manera la guerra que estamos viendo [entre Israel y Palestina]”.

Por último, los huelguistas quieren que haya un fondo central para que los investigadores que no quieran estar asociados con dinero que relacione con la guerra, puedan optar para ser parte de un fondo de transición.

“No puedes graduarte”

La estudiante Anny Viloria Winnet informó que van a seguir luchando y presionando cada día a la universidad, y que lo harán de forma estratégica

“Cuando 48,000 trabajadores que son la mayor parte de la enseñanza e investigaciones en esta universidad no están trabajando, obviamente habrá consecuencias en la enseñanza, porque no estamos en las aulas”, enfatiza.

Las consecuencias graves, además, las están viviendo los estudiantes que fueron arrestados durante los acampamientos, por haberse expresado libremente en contra de la guerra en Gaza.

Como se recordará, el 2 de mayo fueron arrestados 212 personas por la policía, y en la actualidad, al menos 55 estudiantes han sido acusados de violar el código de conducta de la universidad y amenazados de que sus títulos podrían ser retenidos.

Cartas de la universidad enviadas a los estudiantes les advierten que si no programan reuniones con la administración antes del 5 de junio o faltan a sus citas, sus archivos serán retenidos, impidiéndoles registrarse para futuras clases, obtener calificaciones o graduarse. Incluso, han recibido una advertencia que decía: “No puedes graduarte”.

“Estamos haciendo un sacrificio grandísimo, porque todos tenemos el derecho de huelga y la universidad tiene el derecho de no pagarnos”, dijo Viloria Winnet sobre el pedido de amnistía para los estudiantes.

“Lo que la ciudad de Los Ángeles [al enviar al LAPD al campus] y la administración [de UCLA] dijeron fue que el respeto a la educación pública es solo en papel, porque en la práctica es lo opuesto”.

Algo importante que resaltó del paro laboral fue que los trabajadores jóvenes están aprendiendo a conocer la lucha sindical y se están formando para pelear siempre por sus derechos.

‘Retórica falsa’

Para la catedrática Hanna Appel, la retórica utilizada en contra de los estudiantes y los maestros que los apoyan, de enmarcarlos como “antisemitas” o “criminales” por oponerse a la guerra de Israel y Palestina, “puede resultar peligrosa”.

“Desde el principio, la administración de UCLA, expresó directamente que la protesta pacífica ponía en peligro a los estudiantes judíos”, expuso. “La retórica del antisemitismo fue falsa y peligrosa e invitó a la turba para agredir a los manifestantes pacíficos”.

Defender a sus estudiantes sobre la libertad de expresión y a los trabajadores de su derecho a huelga le ha valido recibir numerosos comentarios de que es una “terrorista de Hamas”.

Destacó también que se siente “extraordinariamente orgullosa” de los estudiantes universitarios de pregrado y de doctorado que iniciaron el movimiento y claman por la justicia en Palestina, por el sindicato UAW 4811 y el cuerpo docente que lleva a cabo la primera huelga política de la historia, “pero también por apoyar extraordinariamente lo que es justo y correcto en el mundo”.

“Es un privilegio se parte de esta historia”, afirmó.

¿Hasta el 30 de junio?

Diariamente, decenas de miembros del Local 4811 de United Auto Workers se manifiestan frente al edificio Royce Hall de UCLA. Su huelga está respaldada por el sindicato hasta el 30 de junio, que, a la vez, significa el último día que tienen un contrato académico en la universidad.

La huelga en curso incluye a estudiantes empleados académicos, estudiantes de posgrado e investigadores académicos y postdoctorales, quienes protestan por los arrestos y el uso de la fuerza por parte de la universidad contra manifestantes pro-Palestina en todo el sistema UC.

“Desde el momento en que discutimos el voto para autorizar el paro laboral, hablamos con miles de sobre esa situación [la guerra entre Israel y Palestina]”, dijo Viloria Winnet.

“Asunto laboral o no, es una cuestión que se relaciona a asuntos internacionales de la universidad y que nos compete a nosotros, no solamente como académicos, sino a todo el mundo”, añadió.

Viloria Winnet, estudiante de origen colombiano, quien es, además, fideicomisaria de UAW 4811, manifestó su esperanza porque la huelga inspire y brinde un ejemplo a otros sindicatos, acerca de lo que deben hacer para para respaldar a sus trabajadores en su lucha por justicia.

De hecho, ya se les unieron miembros del Consejo Universitario-Federación Estadounidense de Maestros, un sindicato que representa a bibliotecarios de la UC y a los profesores no titulares, además de empleados técnicos y profesionales universitarios.

“No se pueden esconder”

“UC you can’t hide! ¡We Will free Palestine!” (UC no te puedes esconder. Nosotros liberaremos a Palestina) o “¡One day longer. One day stronger!” o “¡Un día más! ¡Un día más fuerte!, gritaron los manifestantes, algunos de los cuales portaban pañuelos árabes llamados bufiyas.

Desde la redada de los campamentos pro-Palestina, el 2 de mayo, los manifestantes han criticado la creación de una nueva Oficina de Seguridad en el Campus y la decisión de llevar más agentes el orden.

El sindicato presentó una demanda por violación de prácticas laborales injustas contra la UC el 3 de mayo, argumentando que la universidad había incumplido su responsabilidad como empleador al permitir que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) usaran la fuerza contra sus miembros durante la redada del campamento.

En la actualidad, su campamento instalado en los jardines contiguos al edificio Royce Hall es custodiado por al menos unos 20 agentes de seguridad, quienes vigilan todos sus movimientos.

‘Huelga ilegal’

La oficina de Gene Block, rector de UCLA, ha calificado como ilegal el paro laboral.

“Esta huelga es ilegal”, dijo Melissa Matella, vicepresidenta asociada del Sistema de Relaciones Laborales. “La decisión de la UAW de hacer huelga por cuestiones no laborales viola la cláusula de no huelga de sus contratos con la UC y sienta un peligroso y trascendental precedente de que las cuestiones sociales, políticas y culturales (no importa cuán válidas sean) que no están relacionadas con el trabajo pueden respaldar una huelga laboral”.

El sindicato UAW 4811 refuta ese análisis citando un precedente legal de que un sindicato puede hacer huelga por prácticas laborales injustas que quedan fuera del alcance de un contrato sindical.

“De alguna manera, que hayan declarado ilegal el paro no fue algo inesperado”, dijo Viloria Winnet.

Expuso que, tras la firma del contrato laboral, en diciembre de 2022, han estado esperando que la universidad negocie “de buena fe, de manera legal y honesta”.

“No lo hicieron, pusieron cada barrera imaginable y cada mentira posible, reflejando el mismo comportamiento que siempre tienen contra los trabajadores de nuestro sindicato”, afirmó.

UCLA

“Estamos descorazonados porque el UAW continúa intensificando públicamente su huelga ilegal en violación de la cláusula de no huelga de sus contratos y alentando a sus miembros para perturbar y dañar la capacidad de nuestros estudiantes para superar los exámenes finales y otras actividades críticas de fin de año con éxito”, dijeron funcionarios de la UC en una declaración.

“El objetivo de la UAW de `”maximizar el caos y la confusión”’ ha llegado a su fin, creando impactos sustanciales e irreparables en los campus e impactando a nuestros estudiantes en un momento crucial de su educación. Tenemos la esperanza que PERB (Junta de Relaciones Públicas de Empleo) intervendrá y pedirá al tribunal poner fin a esta acción ilegal que sienta un precedente”.