Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de junio de 2024

Piscis

Mi querido Piscis, es momento de cambiar de actitud, de enfocarte en lo que deja realmente algo para tu vida. Debes de tener cuidado con golpes o caídas, las cuales estarán a la orden del día, y podrías ir a parar a la clínica. Algunas veces antes de ir a dormir, te sientes melancólico al pensar que va a ser de tu vida cuando ya no estén esas personas que tanto quieres y que tanto amas, no pienses en eso mejor aprende a disfrutarlas a gozarlas y a vivirlas en estos momentos que están a tu lado. Si estás pensando en realizar un viaje todo se muestra perfecto para que ese viaje se lleva a cabo de la mejor forma y de la mejor manera sólo tienes que cuidar un poco tus gastos porque podría haber una salida de dinero la cual no estaba prevista, oportunidades de negocios y de inversiones los cuales te van a dejar algo de dinero que debes de aprovechar para hacer crecer tu capital de la manera en que tú ya sabes, muéstrale al mundo quién eres y no te quedes con ganas de nada que a eso vienes a esta vida. Si tienes pareja y esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor, él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Si tienes pareja vienen momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuánto te ama en realidad. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar.

Acuario

Mi querido acuario, es momento de pensar en todos esos problemas que has venido cargando desde hace tiempo y no has podido solucionar, pon los pies en la tierra y ponte a trabajar en esas cuestiones que tienes pendientes, te puede llegar un dinero extra en cualquier momento, va a ser de una tanda o de algo que te debía una persona hace algunos meses trata de utilizar ese capital para invertirlo y para multiplicarlo. Hay una persona de tu pasado que te está pensando mucho, inclusive en próximos días, vas a saber de quién se trata, mediante sueños vas a tener ciertas revelaciones así que ten mucho cuidado cada paso que vayas a realizar sobre todo si tienes pensado cambiar de casa o cambiar de ciudad. Pueden presentarse un problema dentro de la familia por malos entendidos, hay que dejar las cosas en claro con los miembros para evitar conflictos posteriores. Una amistad tuya termina relación y podría buscarte para pedirte algún consejo. Empezarás a sentir unas ganas tremendas de enamorarte, dale pa delante y que te valga, recuerda que vida solo un así que disfrútala con quien quiera estar a tu lado, podrías sentir rencor y odio por una persona de tu pasado que te dañó mucho, mientras sigas con esos sentimientos jamás lograrás avanzar. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podía ocasionar problemas. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Tus números de la suerte para el día de hoy son el 11, el 24 y el 38, aprovéchalos para tu fortuna.

Capricornio

Mi querido Capricornio, es momento de emprender ese negocio que has traído en mente desde hace tiempo y que por cuestiones económicas o por falta de confianza en ti mismo no ha logrado realizar, los tiempos son perfectos para que eso sea un éxito. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes no tiene nada que ofrecerte más que dolores de cabeza, si está saliendo con alguien y no muestra el mismo interés contigo suelta eso y no pierdas más tu tiempo, vienen días en los cuales te sentirás un poco triste al recordar cuestiones de tu pasado que en su momento te hicieron muy feliz, no puedes vivir de recuerdos suelta y deja ir y trata de mejorar todos esos aspectos que sientes que estás estancado. Ten cuidado con tradiciones amorosas que estarán a la orden del día sobre todo si tienes una relación en estos momentos, se podría comenzar a planear un viaje en cualquier momento y será con familia te la pasarás de lo mejor posible disfrútalos mucho que esos momentos son los más importantes. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas tonterías. Si tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Vas a traer mucha suerte en juego de azar así que vete a jugar a la lotería con tus comadres, tus números de la suerte son el 21 el 45 y el 92.

Sagitario

Es momento de echar una mirada al pasado para darte cuenta todo lo que has logrado avanzar y en lo que te has convertido hoy en día, no es momento de lamentaciones al final tú elegiste el camino que ha seguido hasta el día de hoy, renuévate y cambia tu forma de pensar, enfócate en los resultados y en tus metas y objetivos, pues sólo de esa manera lograrás conquistarlos. Podría presentarse un problema con una amistad deberás de dejar las cosas en claro con ella pues podría afectarte mucho esa separación, viene pérdidas de dinero debido a malos negocios que estarás realizando por la noche. Te sentirás un poco deprimido o deprimida recordando tantas cosas de tu vida que siguen causando daño en ti y que no has podido soltar del todo, ten cuidado con viajes inesperados los cuales no podrían resultar como tú quieres, podrían presentarse problemas económicos o algún accidente. No es momento para perder el tiempo con quien no te quiere, ponte las pilas que en un mediano plazo te asombrarás de lo que conseguirás. Si te interesa mucho esa persona con detalles y atenciones podrías ganarte su corazón, no vayas tan rápido o solo lograrás que se aleje y asuste. No des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tu falta de confianza en ti no te deja avanzar. Tus números de la suerte para el día de hoy será el número nueve, el número 35 y el número 46.

Escorpión

Vienen días de cambios mi querido escorpión debes comenzar a ver por ti y tratar de ir desechando de tu cabeza todos esos malos comentarios que has recibido de parte de muchas personas y que solo te debilitan o te causan conflicto. Eres una persona de armas tomar y quien te la hace te la paga sin embargo últimamente andas con la capa caída y eso se debe a que has pensado mucho en tu pasado y en ciertas situaciones que sucedieron y que no te han permitido ser feliz del todo. Cuidado con cambios en los dineros, no prestes dinero porque estas en un ciclo en el cual los deudores podrían quedarte mal. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte, aprende a demostrarle al mundo quién eres y lo que puedes lograr por tu cuenta. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte en donde más te pudiera doler, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a freír espárragos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas para tu vida.

Libra

Cuidado con tu pasado porque podría aparecer en cualquier momento y podría meterte en problemas. No es momento de mendigar amor y cariño por nadie sino de darte tu lugar y darte cuenta que no necesitas a nadie para ser feliz. Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo porque después ni adiós te dirán. Hay momentos que quisieras mandar todo a la fregada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para estar con quien amas. Es importante que visualices hacia dónde te diriges porque te has perdido muchas veces en tu camino. Si tienes pareja y ha estado distante, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Vienen días cargados de cuestiones positivas sobre todo en el área de los dineros, si estabas pasando alguna racha algo complicada las cosas comenzarán a tomar forma y te darás cuenta de que todo tiene solución en la vida. Deja de pensar en lo que ya no tiene solución y comienza a hacer planes a futuro en los cuales las metas sean sostenibles. Muchas oportunidades de un viaje, pero también de que haya un cambio laboral de la noche a la mañana en el cual te va a beneficiar mucho.

Virgo

Te va a llegar una sorpresa en mensaje o llamada, te sentirás mejor al recibirlo. Tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las exparejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va a cambiar por nada. Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tú no naciste para segundo plato, así que aprende a valorarte un chorro y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. Debes aprender a ver más por tu salud antes de querer resolver los problemas de las demás personas. Días de cambios muchos serán buenos para ti siempre y cuando te organices en tus tiempos porque andarás algo estresado o estresada. Vienen oportunidades grandes en el amor que debes saber aprovechar Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no lograste. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban o que no te tenían en paz. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir en el cumplimiento de tus sueños. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 13, 45 y 89.

Leo

Cuídate de una persona de tu trabajo le caes bien gordo, tu céntrate en lo tuyo y que el mundo ruede. Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es cierto que eres fuerte cuando te enamoras te atontas y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión. Perdida de trabajo se aproxima o algún cambio que tiene que ver con horarios o dineros. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato, date a respetar y no te pongas en oferta cuando no hay motivo para hacerlo. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier pendejo o pendeja que se te ponga en frente. No te dejes menospreciar por nadie pues no vale la pena, deja que el mundo siga su curso y deja de lamentarte por lo que en el pasado no se pudo llevar a cabo. Tendrás mucha suerte en juegos de azar y si te lo propones vienen buenos ingresos a tu vida que te ayudarán a salir de muchas situaciones económicas. No pierdas en tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando ni cariño, ni atención.

Cáncer

Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va a traer en chismes. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio. Vienen días de muchos cambios a tu vida, viene un fin de semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social. Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés, pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva la fregada, podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida. Chisme familiar te va a quitar el sueño. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida.

Géminis

Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa. La verdad está en lo que ven tus ojos y no en los chismes que te llegan a tus oídos no creas en todo, y lo que no ven tus ojos no lo des por hecho. Te vas a enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. La manera en que veas la vida será la manera en que te va a ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Enfermedad de un familiar podría presentarse. Una amistad te busca nomas pa echar chisme porque es para lo único que sirve. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. Un viaje está por planearse y dinerito extra llegará a tus manos en pocos días, sabrás aprovecharlo muy bien. Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejo. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Desconfianza en caso de tener pareja y algunos problemas económicos están por llegar. Se cancela cita o salida que tendrías con unas amistades. Recibirás propuesta tentadora.

Tauro

Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará mucho a que cambie o haya movimientos en tu destino. Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo en estos momentos, recuerda que personas van y vienen en tu pida aprende a quedarte con lo mejor de ellas. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y más fuerte que nunca, te van a ocasionar ciertos problemas de los cuales te va a ser complicado salir. Si tienes una relación hay una persona que va a meter cizaña a tu pareja creando una discusión o conflicto contigo. Deja de martirizarte por las noches, no pienses lo que no has logrado o lo que te ha salido mal, mejor ponte las pilas en cumplir esas metas que buscas. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa.

Aries

Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar. Amor a distancia regresará en próximas fechas. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Cuidado con un viaje el cual no resultará de la manera que quieres y has esperado. No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amor o solo comodidad pues suelen confundirse y al poco tiempo termina pasando el encanto. Mientras más sigas empeñado en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la fregada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la fregada y busca alguien que se acople a tus necesidades. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de poner en orden tus sentimientos. No te limites en buscar soluciones si las tienes en tus manos.