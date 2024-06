Día Nacional de la Dona: las mejores ofertas en Krispy Kreme, Dunkin’ y más

Hoy es el día más feliz de Homero Simpson, el jefe Wiggum, varios policías del país y, en general, de muchos estadounidenses. Se estima que más de 200 millones de personas consumen este pastelito cada año. Este viernes 7 de junio es el Día Nacional de la Dona 2024, por lo que muchas compañías expertas en el desarrollo de este delicioso manjar, como Krispy Kreme, Dunkin’, entre otros, brindan regalos y ofertas especiales este día.

La celebración a la dona tiene más de ochenta años de existencia y se realiza el primer viernes de junio. En 1938, en Chicago, se propuso festejar este día para recordar las llamadas “Donut Lassies” del Ejército de Salvación. Estas mujeres eran voluntarias que se unieron al frente para proporcionar a los soldados ropa, suministros y, eventualmente, donas. El objetivo de las Lassies era brindarles una golosina que ayudara a los hombres que estaban peleando tener un sabor de hogar.

Es una realidad que hoy muchas personas no tenían idea de que hubiera un evento histórico detrás de esta celebración. No obstante, ahora que ya lo sabes, podrás saborear cada bocado con orgullo. Aquí las mejores ofertas para este día.

Día Nacional de la Dona en Krispy Kreme

No sería un digno festejo del Día Nacional de la Dona si Krispy Kreme no tuviera una oferta especial. Solo este viernes 7 de junio, los establecimientos participantes regalarán una dona gratis de su elección, sin necesidad de realizar una compra. No participan donas de edición especial o limitadas.

Y como oferta especial, por si una dona no te fue suficiente, podrás comprar una docena de originales glaseados por solo dos dólares, con la compra de otra docena a precio regular.

Día Nacional de la Dona en Dunkin’

Dunkin’ tiene una oferta especial para que disfrutes por partida doble. ¿Cuál es la pareja perfecta de una dona? Para celebrar al máximo, en la compra de una bebida disfrutarás de una dona gratis este viernes 7 de junio. El festejo se extiende a las redes sociales de la compañía, en su Instagram y TikTok, donde podrás disfrutar de una serie de videos con Jelly Roll.

Desde anoche, la marca también presentó nuevos productos de edición limitada dedicada a todo lo relacionado con las donas en ShopDunkin.com.

Día Nacional de la Dona en 7-Eleven

Todos los miembros del programa de lealtad de 7-Eleven podrán adquirir una dona glaseada por solo $1 dólar durante el viernes en sus tiendas de conveniencia, así como en las sucursales de Speedway y Stripes.

Día Nacional de la Dona en Duck Donuts

Duck Donuts se suma a la celebración con un donut de azúcar y canela gratis el 7 de junio, sin necesidad de compra. Solo es válida en tienda física, así que debes apresurarte a ir al establecimiento más cercano.

Día Nacional de la Dona en Tim Hortons

Si estás registrado en el programa de fidelización Tims Rewards, puedes obtener un donut gratis con cualquier compra de bebida. Aprovecha este momento para probar sus bebidas de edición limitada Cookie Butter Cold Brew y Cookie Butter Iced Capp.

Día Nacional de la Dona en Shipley Do-Nuts

La cadena de donas y cafeterías regalará una dona glaseada con cualquier compra. La oferta está disponible en las ubicaciones participantes.

Día Nacional de la Dona en Sheetz

La tienda de conveniencia Sheetz es la única tienda que extenderá la celebración por tres días. Del 7 al 9 de junio, recibirás una dona gratis al comprar cualquier café Sheetz Bros o café listo para beber en las principales gasolineras, restaurantes y cadenas de conveniencia del Atlántico medio. Utiliza la aplicación Sheetz para aprovechar la oferta.

También te puede interesar: