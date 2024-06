El apoyo sobre Jaime Lozano cada vez es más débil

La selección mexicana viene de una dura derrota en un partido amistoso ante Uruguay. El Tri cayó 0-4 ante los “Charrúas”. Jaime Lozano es el principal criticado por analistas mexicanos y consideran que no tiene las capacidades para asumir las riendas de El Tri.

Una de los principales cuestionamientos a la gestión de Jaime Lozano fue su decisión de realizar “experimentos” ante la selección de Uruguay. Marcelo Bielsa, seleccionador del conjunto sudamericano, también cuestionó esta decisión. Andrés Vaca, en plena transmisión, también le recriminó este punto a Lozano.

“Pero sigamos experimentando, sigamos metiendo selecciones, B, sigamos intentando siempre en la selección tener partidos moleros, juega contra Uzbekistán, contra Kazajistán, Islandia, pero cuando te ponen un rival digno, una potencial continental pones a tu equipo B.”, dijo Vaca después del 0-4 en contra.

Por otra parte, el analista considera que haberle dado la seguridad a Lozano de dirigir hasta el Mundial de 2026 le ha dado cierta confianza y le redujo la presión. En el mismo plan pesimista, Vaca espera peores resultados.

“Sigamos experimentado, sigamos diciéndole a Jimmy Lozano que está seguro hasta 2026. Que Brasil también nos meta una madriza el sábado y el Jimmy seguirá. Que México se quede en Fase de Grupos y el Jimmy seguirá”, agregó.

Por otra parte, Luis García también fue muy crítico con el paso de Jaime Lozano en la selección mexicana. El analista de TV Azteca considera que los problemas de “Jimmy” son mucho más profundos porque parten del desconocimiento. García le achicó toda la responsabilidad a Lozano.

“No sabe qué hacer. Este hombre no tiene los papeles para ser el DT de la selección nacional, esta es toda de Jaime Lozano, toda, es culpa de él totalmente… No sabe qué hacer cuando se complica todo, no sabe responder”, dijo García tras el encuentro.

La selección de México afrontará un último partido antes de iniciar en la Copa América 2024. El Tri se medirá a Brasil este sábado 8 de mayo. Este partido será desarrollado en el Kyle Field, ubicado en Texas, Estados Unidos.

