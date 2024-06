Javier Aguirre reveló su molestia con el Mallorca: “Me hubiera gustado que me lo dijeran a la cara”

La salida de Javier Aguirre del banquillo del Mallorca terminó siendo la gota que derramó el vaso en la relación entre el director técnico mexicano y la directiva del cuadro bermellón, que a consideración del experimentado estratega no actuó de la mejor forma manejando el tema de su no renovación.

En una entrevista con Caliente TV el “Vasco” Aguirre dejó ver su molestia con la gerencia del equipo que comandado por el entrenador mexicano cumplió el objetivo de asegurar la permanencia esta temporada en LaLiga y adicionalmente llegó a disputar la final de la Copa del Rey tras un gran torneo.

“A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara. Mira Javier, ya nos cansamos”, soltó el experimentado director técnico mexicano criticando el accionar del alto mando del Mallorca que no fue sino hasta que se selló la salvación que anunciaron que el DT no seguiría en el banquillo.

En exclusiva para Caliente TV. El Vasco Aguirre nos dice que no le gustaron las formas de la directiva del Mallorca para no renovarlo. Se enteró por la prensa que ya había nombres para sustituirlo y no fueron de frente. pic.twitter.com/tNekBfmrG2 — Alvaro Cruz Santibáñez 🍿 (@AlvaroCruzS) June 7, 2024 Parte de la entrevista de Javier Aguirre con Caliente TV en la que el entrenador mexicano habló de varios temas, entre ellos la actualidad de la Selección de México de cara a la Copa América 2024.

Para Javier Aguirre no hay nada de malo con la decisión que tomó el equipo balear con respecto a su continuidad, pero hace énfasis en las formas que se dieron mientras había incertidumbre con respecto a lo que sería su futuro.

“Se filtró información que no era del periodista, sino que era de parte del club después de la final de la Copa del Rey. No hablé con nadie, nadie sabía que el desenlace podía ser que no me renovaran”, agregó el mexicano quien destacó que en la prensa aparecieron nombres de candidatos para ser su reemplazo.

Javier Aguirre, quien llegó al club en el 2022 en medio de una situación complicada a nivel de resultados, es consciente de que pudo haber un desgaste de su proyecto por lo que entiende el desenlace que hubo en su relación con el Mallorca, en donde reconoció que le hubiese gustado seguir dirigiendo.

El director técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, durante el encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga que disputaron ante el Real Madrid en el estadio Son Moix. Crédito: Miquel A. Borrás | EFE

“Uno puede entender que fueron casi noventa partidos de Liga y al final la gente se agota del discurso o se cansa del estilo de juego de Javier Aguirre y entonces que se quiera otro y en eso no hay bronca“, apuntó el estratega quien está siendo vinculado con la Federación Mexicana de Fútbol.

A sus 65 años, el entrenador mexicano reconoce también que eso puede haber sido un factor determinante en la decisión de la directiva balear para no renovar su contrato que finalizó al terminar la temporada.

“En el futbol te vas quedando medio ‘obsoletón’, eres útil para ciertas cosas, pero para otras no”, agregó el “Vasco” Aguirre que de momento todavía no ha definido cuál será su próximo paso en su carrera y en dónde seguirá con su carrera en los banquillos.

