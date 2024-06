Qué películas y series ver en Butaca TV durante este Pride Month

Conmemorando el mes del orgullo LGTBIQ+, te compartimos una lista de series y películas en streaming que no te puedes perder; historias en las que el amor no tiene límites, ni reservas sobre la opinión de los demás.

Si ya reconoces títulos como: “Call me by your name”, “Heartstopper”, “Desobediencia”, “To Each, Her Own” y “Bruised”, esta nueva selección te permitirá conocer otros personajes y las experiencias que viven desde el lente de la comunidad LGTBIQ+.

Butaca TV reconoce la importancia de destinar una sección exclusiva al publico LGBTQ+ dentro de su catálogo de contenido, ¡checa las producciones que se encuentran disponibles a solo un click de distancia aquí!

Carmen y Lola

“Carmen & Lola” da un vistazo a la historia de amor de dos mujeres gitanas, bajo la mirada de la directora Arantxa Echevarría. Además, cuenta con un reparto conformado por Zaira Romer, Rosy Rodríguez, Moreno Borja, Rafaela León, Carolina Yuste, Antonio Heredia, que llevó a esta cinta a Cannes. Disponible aquí.

Delantero

“Fredy es un adolescente que vive en el campo y que niega su inclinación homosexual. Cuando en el pueblo comienzan a circular rumores decide ir a La Habana, en donde conoce a un grupo de personas que lo ayudan a darse cuenta de que lo mejor es aceptarse a sí mismo“, es la sinopsis de la película “Delantero”, disponible a través de las pantallas de la plataforma de streaming Butaca TV.

La viuda de Rafael

La serie, disponible desde la plataforma ButacaTV, en la que un transexual emprende una lucha legal por su derecho a ser reconocida como la viuda de su difunta pareja. La historia de un elenco conformado por actores como: Camila Sosa Villada, Luis Machín, Rita Cortese, Alejo García Pintos, Fabián Gianola, Salo Pasik, Lucas Crespi, Héctor Díaz, está basada en la novela homónima de Luis Daniel Estrada Santiago.

Crazy for Madonna

La Reina del Pop y estrella de Hollywood, Madonna, llegó a Butaca TV con este documental que explora la carrera profesional de la diva, así como su vida privada, llena de historias y anécdotas, junto a grandes personalidades del espectáculo. Dentro de él destaca su activismo por los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ y la difusión de mensajes a favor de la paz y la armonía entre personas de diferentes creencias o credos. Estos la han convertido en un ícono cuyo trabajo trasciende la industria de la música, la moda y el cine.

Además de los títulos anteriormente mencionados, a tu lista puedes agregar producciones como: “Soren”, “¿Cómo te llamas?”, “Persona”, “Ashley”, “Múltiple Sarcasms” y “Petunia”, también disponibles dentro de ButacaTV.

