David Benavídez menciona el plan perfecto para vencer a Canelo Álvarez

David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mencionó el plan perfecto para vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si el enfrentamiento llega a concretarse algún día.

En una entrevista para PPV.com, Benavídez explicó que ha visto varias cosas en anteriores peleas de Canelo Álvarez que lo han dejado expuesto sobre el cuadrilátero y que pueden ser efectivas para derrotarlo.

“Yo soy un tipo de peleador para el cual no hay nuevos trucos que no pueda aprender. He visto cosas que han sido muy efectivas contra Canelo, como tirar y tirar golpes, usar el jab, ser el peleador más grande físicamente y usar el ring. Esas son cosas que he visto que han dejado exhibido al Canelo, así que es algo que puedo implementar en la pelea”, dijo.

Canelo Alvarez rests in his corner during a unified super middleweight world championship boxing match against Billy Joe Saunders, Saturday, May 8, 2021, in Arlington, Texas. (AP Photo/Jeffrey McWhorter)

“Estoy muy emocionado, cuando sea que ocurra esa pelea, sé que tengo el plan perfecto para obtener la victoria en esa pelea. No iré por la decisión, voy a intentar noquearlo. La clave para la victoria está ahí, y ya la vi”, agregó.

Desde hace tres años David Benavídez ha sido el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Después de nuevamente fracasar las negociaciones entre ambos, Canelo Álvarez comentó que se sintió irrespetado por el Monstruo Mexicano y aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea es que su promotor le ofrezca una bolsa de $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford a finales de año o a comienzos de 2025, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh tiene en mente que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en su primer cara a cara previo a la pelea en junio. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora, Canelo Álvarez se tomará un pequeño descanso para comenzar a pensar quién será su próximo objetivo para septiembre, mientras que David Benavídez subirá a las 175 libras para disputar el título interino del CMB contra Oleksandr Gvozdyk el 15 junio.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

