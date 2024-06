Pepita de oro valuada en $82,000 dólares es robada en una exposición en Long Beach

Una pepita de oro con un valor estimado de $82,000 dólares fue robada en una exposición de objetos coleccionables el jueves 6 de junio en Long Beach y las autoridades solicitaron la ayuda de la comunidad para identificar y localizar al ladrón.

De acuerdo con oficiales del Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) que investigan el hurto dijeron que el atraco ocurrió aproximadamente a las 11:45 a.m. en Long Beach Expo’s Collectibles Show.

“Vale mucho más que el oro que se puede fundir“, expresó el propietario de All About Coins Inc, Bob Campbell.

El especialista dijo que, además del valor en dólares, la pepita tiene un valor significativo para California debido a que fue descubierta en el río Yolo durante la fiebre de oro.

“Probablemente, se trata de un remanente de 1849, por lo que ha estado bajo el cuidado de la gente durante los últimos 175 años. Han sobrevivido muy pocas pepitas, la mayoría ha sido fundida”, agregó Campbell.

Con el apoyo de imágenes de vigilancia instaladas en el interior de la exposición, Campbell dijo que parece que se captó el momento en que fue robada la pepita de oro. Las grabaciones muestran cuando el sospechoso parece que se apoya brevemente en el stand de Campbell antes de alejarse rápidamente.

“Pudo meter un dedo debajo del borde de la caja. Y entonces, en realidad, abrió el estuche para poder meter la mano“, dijo Campbell.

Este sábado, Campbell estaba repartiendo volantes en la Expo con la esperanza de que alguien pudiera ayudar a identificar al sospechoso para alertar a los investigadores. Se ofrece una recompensa de $10,000 dólares por información que ayude a recuperar la histórica pepita de oro.

“Todo el mundo dice: ‘¡Oh, está cubierto por el seguro’. Yo no tengo seguro, me lo como. Así que seguiremos adelante, haremos todo lo posible para hacer justicia. Al resto de nuestros amigos vendedores de monedas, nos encantaría que atraparan a este tipo“, agregó Campbell.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en las investigaciones de los detectives, debe comunicarse al Departamento de Policía de Long Beach al 562-435-6711.

