7 artículos que se venden en Walmart y recomiendan no comprar

La cadena minorista Walmart es muy reconocida y popular entre los consumidores, no solo porque puedes conseguir una cantidad de artículos y productos en un mismo lugar, sino también cuenta porque con varias ubicaciones en todo el país de fácil acceso.

Aunque algunos artículos suelen ser asequibles debido a sus innumerables ofertas, promociones y descuentos a lo largo del año, Walmart no está exenta de ciertos comentarios no tan positivos por parte de los consumidores, es por esa razón que recopilamos algunos consejos de expertos en compras.

Productos orgánicos

Desde hace 10 años, la cadena minorista ingreso al mercado de alimentos orgánicos, pero Walmart no es tan reconocido en este aspecto por sus precios asequibles, incluso algunos clientes prefieren comprar en otros supermercados, al respecto Trae Bodge, experto en compras inteligentes de TrueTrae mencionó que “no son conocidos por los precios que ponen en los alimentos orgánicos”, dijo.

Tortas personalizadas

Aunque Walmart ofrece una opción, si lo que busca es calidad y frescura en el horneado lo mejor es visitar otra tienda ya que los pasteles personalizados del minorista no son de tan buena calidad. A través de un video en Tiktok un empleado explicó la razón por la cual esto ocurre. “En realidad, nada es horneado en la panadería, el tiempo que se tarda en presentarse al cliente es por el descongelado”.

Electrónica

El experto minorista, fundador de BeyWarehouse Brandon Hartman señaló que en cuanto a los artículos eléctricos vendidos en Walmart “a veces tiene modelos de gama inferior que no perduran bien en el tiempo. Sumado a esto, la política de devolución de electrónicos de la tienda a veces es más estricta causando inconvenientes cuando hay inquietudes”, dijo.

Colchones

Tess Robison del sitio web de finanzas personales Money Done Right aconsejó evitar comprar colchones en el minorista ya que en su experiencia aunque suelen ser económicos, no son tan cómodos como se cree.

Tarjetas de regalo

“No conviene adquirir tarjetas de regalo a las que otros compradores puedan acceder fácilmente porque pueden robar datos de códigos de barras y acceder a fondos de la tarjeta una vez activada”, explica la experta en ahorros Andrea Woroch quien además destaca que “es mejor comprar en una tienda de comestibles donde los guardan encerrados detrás de un puesto de caja”, dijo.

Comida de perro

Para la experta en consumidores de TopCashback, Samantha Landau la comida para mascotas en Walmart no es tan asequible “esto puede ser rentable si su mascota agota su suministro de alimentos con bastante rapidez. En general, Chewy suele tener precios más bajos en muchos productos para mascotas y es un excelente lugar para comparar precios de artículos esenciales para su mascota”, dijo.

Muebles grandes

Si piensa invertir en unos muebles es preferible pensarlo muy bien antes de comprarlos en Walmart según Bodge aunque “Walmart es un recurso confiable para piezas económicas, como una mesa auxiliar para un dormitorio o una oficina en casa, no recomendaría comprar allí una pieza básica importante, como una cama, una cómoda o una mesa de comedor. La calidad simplemente no estará a la altura”, destacó.

