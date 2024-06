Lionel Scaloni habló luego de la victoria de Argentina ante Ecuador en previa a la Copa América

Lionel Scaloni, entrenador de la selección nacional de Argentina dio sus primeras palabras luego de la victoria del combinado albiceleste ante Ecuador, en partido amistoso previo a lo que será la Copa América 2024 que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos.

“El partido fue bueno de parte nuestra y también de Ecuador; muy intenso por ser amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos. Hicimos lo que había que hacer: intentar dominar, crear situaciones. Tienen riesgo estos partidos, que pueden ser las lesiones, intentamos que no sucedieran”.

Argentina fue de menos a más

Argentina derrotó con marcador de 1 gol por 0 a Ecuador en la ciudad de Chicago; los sureños pudieron cambiar las acciones de los primeros 20 minutos de juego donde estuvieron siendo víctimas de aspereza, presión alta y reducción de espacios por parte de Ecuador.

“Sirve jugar contra un rival así, sobre todo porque Ecuador tiene un nivel importante, se la pone difícil a cualquiera. Y nosotros necesitábamos juntarnos, competir, sumar minutos, sentir la sensación de ponerse la camiseta, antes de una Copa que va a ser difícil”, continuó el DT que se formó en Newell’s.

En consecuencia, el Gringo, como se le conoce a Scaloni, de 46 años, fue bastante cuidadoso con sus jugadores de cara al certamen continental. Por ejemplo, a Nahuel Molina, quien se recupera de un desgarro. “Venía de una lesión, preferimos no arriesgarlo, no está al 100%”, subrayó el entrenador. También al capitán Lionel Messi, quien ingresó en la segunda parte del partido y que en su momento se dudó de su presencia en dicho partido. “Jugó menos de un tiempo. No había necesidad de arriesgar. Otamendi no jugó, Di María jugó sus minutos, Enzo (Fernández) jugó los minutos convenientes; es un poco cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones”, insistió el técnico.

La lista definitiva será revelada muy pronto

Scaloni se encuentra a pocos días de tomar una decisión que seguramente no le será una tarea nada sencilla: debe cortar tres nombres de la nómina de 26 para la cita continental. “Hay que hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección, siempre duele dejar chicos afuera. Para la lista vamos a esperar al segundo partido. No tiene mucho sentido darla antes, es un contratiempo darla antes, necesitamos que vengan porque hay otro partido, que estén con nosotros hasta lo último”, explicó el técnico, en relación al amistoso del viernes 14 ante la selección nacional de Guatemala en Washington. De sus palabras se desprende, entonces, que primero se la entregará a la Conmebol (el miércoles 12, fecha límite) y la dará a conocer dos días después.

OTRAS DECLARACIONES DE SCALONI

El equipo y la motivación que tienen luego de ser campeones de América y el Mundo

“El objetivo es seguir compitiendo, estos chicos llevan en la sangre competir. A veces sale bien y otras veces no sale bien. Pero hay que seguir jugando, siempre hay cosas por jugar, ahora la Copa América, después las Eliminatorias… Te marca si seguís vigente o hay que cambiar. Nuestro objetivo es siempre competir al máximo”.

La vuelta de Enzo Fernández luego de su operación

“Estamos contentos con que haya tenido minutos Enzo, teníamos un montón de dudas cuando pasó la operación, que siempre es riesgosa. Estamos muy contentos porque se ha recuperado, está un poquito falto de fútbol, tendrá que encontrarse nuevamente y la mejor manera es que haya podido jugar para que llegue en óptimas condiciones, y así poder decidir si arranca con el equipo o no”.

El aporte de Ángel Correa, quien fue de la partida en el complemento

“Está desde hace mucho con nosotros, no ha tenido la participación que yo hubiera querido, pero puede aportar por derecha, de media punta, de punta, de falso 9; puede dar muchas cosas. Es una de las cosas por las que ha venido, y también porque los últimos dos o tres meses suyos fueron muy buenos”.

El aporte ofensivo de Cuti Romero y la asistencia en el gol del ‘Fideo’ Di María

“Hay veces que le decimos que no vaya al Cuti, pero él va igual. Sacó su gen, tiene eso el Cuti, la mayoría tiene ese potrero que no podés controlar. Cuti decidió ir, Rodrigo (De Paul) se la da como si fuera un 9; es esa sensación de confianza que transmiten, y bajo ningún concepto se la podemos cortar”.

