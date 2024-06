Antonio Valencia criticó que un argentino naturalizado sea el capitán de la selección de Ecuador

La selección de Ecuador es uno de los conjuntos que pasa por un mejor momento en la actualidad. La Tri será rival de México en la Copa América 2024. A pesar de que los resultados le han favorecido, el conjunto sudamericano comienza a tener algunas disconformidades internas. Antonio Valencia encendió la polémica.

El exjugador del Manchester United es un histórico del fútbol ecuatoriano. Antonio Valencia es una voz de mucha fuerza dentro del conjunto sudamericano. Valencia mostró su disconformidad con la elección de Hernán Galíndez como capitán de la selección.

El problema radica en que Galíndez es un arquero que nació en Rosario, Argentina, pero que recientemente fue naturalizado para formar parte del conjunto ecuatoriano. Para el partido amistoso contra la selección de Argentina, Félix Sánchez Bas decidió darle la cinta de capitán a Galíndez. Esto desató la molestia de Valencia.

“No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota (…) Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez, pero… ¿dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendes, Aguinaga, Ulises, Iván, ‘el Tin’ (Delgado), que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie?“, se cuestionó Valencia.

Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galindes. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendes, Aguinaga, Ulises, Iván, el Tin que abrieron puertas para que el fútbol Ecuatoriano cambie.

No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección.

Eso es más… pic.twitter.com/UvtLPTYQJF — Antonio Valencia (@anto_v25) June 10, 2024

Hernán Galíndez aclaró la decisión

En medio de esta molestia, el propio Hernán Galíndez aclaró las razones por las que lució el brazalete de capitán para este partido. El arquero que milita en Rosario explicó que esta decisión también fue tomada por Enner Valencia, uno de los jugadores más experimentados de la plantilla ecuatoriana.

“Enner, como Ángel Mena y Álex fueron los que me abrieron las puertas de la selección ya hace cuatro años. Valoro mucho su amistad y que hoy tengan un gesto así conmigo (…) Estoy muy feliz y orgulloso. Yo sé que no nací en el país. Sé que la decisión que tomó Enner no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esa decisión, y se lo agradezco muchísimo“, dijo Galíndez tras el partido.

⚽️🇪🇨 ¡GALÍNDEZ LE RESPONDE AL TOÑO POR LA BANDA DE CAPITÁN!



🎙️ Hernán Galíndez: “Es un orgullo. Enner vino antes del partido y me dijo que quería que yo sea el capitán, le agradezco muchísimo”



📹 @Rahabvillacress pic.twitter.com/H1FBUdJGFN — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 10, 2024

Sigue leyendo:

– El seleccionador de Ecuador está ilusionado por compartir grupo en la Copa América con México, Venezuela y Jamaica

– Mourinho se rindió ante la destacada trayectoria de Antonio Valencia en el Manchester United

– Javier Aguirre no quedó a gusto con su salida del Mallorca

– Las Chivas de Guadalajara pierden peso en el mercado