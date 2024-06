Austin Butler reacciona ante los rumores de que actuaría en la nueva película de “Pirates Of The Caribbean”

Luego de nominar a varios premios por la película “Elvis”, el actor Austin Butler no ha parado de trabajar, al grado de que ni él mismo estaba enterado del rumor que surgió hace unos días, acerca de que supuestamente interpretaría al pirata “Jack Sparrow” en una nueva serie de películas de “Pirates Of The Caribbean”.

Butler, de 32 años, fue entrevistado por Nischelle Turner para ET, y cuando ésta lo cuestionó al respecto, él respondió: “Oh, ¿en serio? Eso no lo había escuchado. Me encanta “Pirates Of The Caribbean”. Digo, ¿quién sabe? No había oído nada acerca de eso, pero me recordó cuando era niño”.

Para Austin, esos filmes producidos por los estudios Disney son de los que más le gustaban en su niñez: “En la escuela primaria teníamos que hacer pósters que tuvieran tu música favorita y tus actores favoritos. Y no sé en qué grado iba, debió de haber sido en tercero o cuarto grado, pero ahí estaba “Pirates Of the Caribbean”. Es (una película) difícil de tocar, porque la hicieron muy bien. Me encantó lo que Johnny Depp hizo ahí”.

Los filmes de “Pirates Of The Caribbean” se estrenaron en 2003, 2006, 2007, 2011, y 2017. Todos resultaron ser un éxito a nivel mundial y fueron producidos por Jerry Bruckheimer, quien hace algunos meses informó que habrá un reinicio de la saga, por lo que tal vez en el futuro podría surgir una propuesta para el actor.

Este año Austin Butler ha obtenido buenas críticas por la película “Dune: Part Two” y la serie de Apple TV+ “Masters Of The Air”. Ahora está promocionando la cinta “The Bikeriders”, en la que comparte créditos con Jodie Comer y Tom Hardy. Él interpreta a un motociclista, y confesó que fue difícil manejar modelos antiguos: “Se necesita algo de ajuste, por el clutch. Cada motocicleta vieja es diferente, tiene su propia personalidad, pero el clutch puede no funcionar muy bien y los frenos no son muy duros, así que es como si estuvieras tratando de detener un tren. Así que es un proceso de aprendizaje”.

