Los americanistas molestos con David Faitelson por sus regalos con mensaje

David Faitelson, periodista, analista y comentarista de la cadena TUDN, continúa siendo pieza vital en la controversia del mundo del deporte y no ha dejado atrás la polémica que rodea a la final del campeonato Clausura 2024 de la Liga MX, que tuvo el enfrentamiento entre las Águilas del América y la máquina cementera del Cruz Azul.

En lo que fue un gesto que expresó Faitelson en sus redes sociales oficiales, el mismo ha causado un gran revuelo entre los aficionados, ya que el periodista deportivo presentó en un posteo, una playera con un diseño bastante creativo que hace alusión a la controversial y aún debatida jugada que definió el campeonato a favor del América.

La fotografía en cuestión se observa la controversial infracción del jugador Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes, que resultó finalmente en un penal a favor de las Águilas del América y tuvo el cambio definitivo y rotundo del campeonato final.

Voy a regalar unas cuantas playeras… pic.twitter.com/OyIi1wX1k0 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 11, 2024

La playera de la controversia

La imagen muestra el momento exacto del contacto entre ambos jugadores y la misma está acompañada de la frase “¡No era penal!”, evocando el famoso accidente de la Copa Mundial de Brasil 2014 cuando el jugador de la selección de los Países Bajos, Arjen Robben, fue acusado de “engañar al árbitro” para obtener un penal a su favor en duelo ante México, lo que desencadenó la furia e indignación en el país azteca.

Las redes explotaron contra el periodista

La publicación de Faitelson no solo se limitó a la imagen de la playera, sino que además, en un tono bastante irónico, el periodista añadió el comentario: “Voy a regalar unas cuantas playeras…”, lo que desató una lluvia sin precedentes de reacciones en las redes sociales.

Aficionados de ambos equipos y del fútbol en general no tardaron en expresar sus opiniones al respecto especialmente yendo en contra del periodista. Mientras algunos seguidores del América celebraron la iniciativa de Faitelson, considerando que añade humor a la situación de toda la polémica que a día de hoy se sigue palpando, otros, especialmente los hinchas de Cruz Azul, fueron los mayores críticos y jueces por la postura de Faitelson, a quien además acusaron de alimentar la polémica sin necesidad alguna.

La jugada en cuestión, que será recordada por mucho tiempo, tuvo lugar en los minutos finales del partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2024 y la infracción de Rotondi sobre Reyes hasta tiempos actuales continúa generando grandes debates entre comentaristas, analistas y expertos en la materia, sin dejar a un lado a los aficionados, todos discutiendo la legitimidad del penal marcado por el juez principal.

Una polémica más en el historial de Faitelson

Este tipo de situaciones no son nuevas en el historial de David Faitelson, conocido por su estilo provocador, pero especialmente frontal y a menudo polémico. Su capacidad para generar conversación y debate alrededor de temas candentes del fútbol mexicano y también en otras ramas deportivas, le ha consolidado como una figura influyente en el periodismo deportivo no nada más en México sino también en muchos sitios alrededor del mundo. No obstante, su reciente publicación sobre la final del Clausura 2024 añade otro episodio a la numerosa saga de disputas y discusiones que caracterizan a la Liga MX.

Sigue Leyendo:

Tecnología en el arbitraje de la Eurocopa: Todo lo que debes conocer

Arturo Vidal encendió la polémica con sus palabras: “El fútbol chileno es mejor que el argentino”

Anotó 92 puntos en 20 minutos y tiene 11 años: La nueva figura del baloncesto femenino argentino

El balón ‘Fusballiebe’ llega a la Eurocopa 2024: detalles y novedades