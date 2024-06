Luis Fonsi sobre su relación con Agueda López: “Ella me devolvió el amor”

Luis Fonsi está de estreno: el mes pasado lanzó su disco El viaje, el doceavo de su carrera y con el que conmemora 25 años de trayectoria musical. El álbum está compuesto por canciones con los nombres de los lugares que ocupan un lugar especial en su corazón.

Temas como “Roma”, con Laura Pausini, o “San Juan”, con Jay Wheeler, son algunas de las doce que dan forma al disco; sin embargo, la más especial para Fonsi es, sin duda, “Andalucía”, región de España de donde es su esposa Agueda López.

“Todas las canciones son ciudades, excepto una, una región que es ‘Andalucía’, que es el tema más personal del disco”, aseguró en una reciente entrevista en el programa español El Hormiguero. “Es un tema que le dedico a mi mujer porque Andalucía me devolvió el amor”, explicó.

“Es una historia con la que creo que mucha gente se puede identificar. Tuvo que doler, tuve que pasar por esto para llegar a ti y Andalucía me devolvió el amor. Ella me devolvió el amor”, añadió.

El cantante puertorriqueño contó que no le enseñó la canción a su esposa hasta que estuvo lista. “Esta canción obviamente no se la enseñé porque aún no estaba terminada”, dijo sobre el proceso de creación del tema. “Porque habla de nuestra relación, habla de nuestros hijos, de nuestro aniversario”, indicó.

Luis Fonsi y Agueda López se casaron en 2014, cuatro años después de que el cantante terminó su relación con la presentadora de televisión Adamari López, por lo que fue duramente criticado.

Cansado de hablar de sobre su separación con Adamari López

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la separación entre Luis Fonsi y Adamari López. Ambos lo han hecho tanto, que para el cantante de “Despacito” resulta agotador abordar el tema.

En entrevista con Yordi Rosado, Fonsi aseguró que aunque no tiene problemas con hablar de su separación, considera que ya es agotador seguir hablando del tema.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa”, dijo el cantante puertorriqueño, de 46 años de edad. “Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”, aseguró.

Aunque Fonsi aseguró que tuvo una bonita relación con la presentadora de ¿Quién caerá?, sus sentimientos por ella simplemente cambiaron.

“Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de (Adamari López), simplemente el amor se acabó y eso pasa”, afirmó Fonsi.

El cantante reconoció que hablar del tema solo le incomoda porque considera que es momento de dejar esa etapa en el pasado por respeto a su esposa Águeda López.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora [Águeda López], ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”, explicó.

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados durante cuatro años, entre 2006 y 2010. Durante ese tiempo, la conductora de televisión puertorriqueña enfrentó el cáncer de mama.

