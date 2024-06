Noelia es señalada por no pagar a una empresa de seguridad

La cantante Noelia y su esposo Jorge Reynoso han sido señalados por el empresario Luis Soto, quien los acusa de no haber pagado el servicio de seguridad que contrataron en octubre del año pasado, cuando la artista visitó México para presentarse en un concierto del 90s Pop Tour.

Entrevistado para el programa de televisión “De Primera Mano”, Soto explicó cómo surgió el acuerdo: “Nosotros nos dedicamos a trabajar, a cuidar empresarios, a cuidar a gente de la farándula, y sobre todo mi gente se dedica a dar un buen servicio ¿no? Cuando vino Noelia al 90s Pop Tour me contacta su esposo, Jorge Reynoso, para poder apoyarle. Me dijo que es una gran empresaria, que por favor los cuidáramos, que porque tenían mucho miedo de México. Ahora entiendo por qué tenían miedo ¿no? Quiero pensar que a un sinfín de gente han estado estafando o han estado robando ¿no? Porque por lo que me han estado escribiendo muchas personas, ya salieron ahí otras personas que han estado estafando también en Miami”.

El empresario agregó que una de las prioridades para la cantante era no tener contacto con reporteros: “De hecho, a petición de ellos era así, de que lo que eran medios, quitarlos lo más posible, porque no querían estar dando entrevistas, no querían dar exclusivas. Era lo que ellos decían. Entonces la petición de ellos era que siempre tuviéramos seis elementos cuidándolos y obviamente quitando siempre a todos”.

Luis Soto describió cómo supuestamente Noelia y su esposo incumplieron con la liquidación de los servicios que les proporcionó: “El contador de ellos en Miami me hace un pago de $190,000 pesos (aproximadamente $10,141 dólares) con tarjeta de crédito a través de unos links de pago; esto es en noviembre, y en diciembre mete que según nunca recibió ningún servicio, que nunca tuvo nada. Entonces ¿qué es o qué hace la cuenta? Me congelan la cuenta. En cuanto la cuenta tiene el capital pues obviamente me quitan todo el recurso para podérselo regresar a ellos. Entonces es una deuda de $480,000 pesos, más $180,000 pesos que ya me quitaron a mí de mi cuenta, más aparte todo el sueldo caído de toda mi gente. Que de una u otra manera, yo a mi gente le tuve que pagar”.

Hasta el momento, ni Noelia ni Jorge Reynoso han hecho declaraciones el respecto. Soto agregó que no ha podido contactarlos, por lo que ya habló con sus abogados: “La verdad no se me hace correcto que después de que se le da un buen servicio y se hace todo lo que ellos piden, pues que no puedan pagar lo que ya se les dio. Entonces sí es una molestia bastante fuerte, esperemos que puedan resolver este problema, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ya pasó suficiente tiempo. El problema es que como ellos viven en Miami, por eso es que se quieren lavar las manos así de fácil y rápido. Ya se habló con los abogados, ellos van a buscar el apoyo por parte del consulado o la embajada americana para ver de qué manera nos pueden apoyar, con la finalidad de que puedan venir a resolver este tema aquí en México. Que den la cara y que paguen, simplemente. No pido más de lo que no es”.

