El ‘Kun’ Agüero explica por qué no regresó al fútbol para retirarse en Argentina

El verano pasado se vivió mucha ilusión y euforia entre los fanáticos del fútbol mundial, pero mucho más en Argentina y en especial al club Independiente, ya que se especuló que el regreso al mundo del fútbol profesional de Sergio ‘Kun’ Agüero, retirado desde el pasado octubre de 2021 por una afección cardíaca, podía llegar a ser una realidad. Y es que el ex delantero del Fútbol Club Barcelona, Manchester City y Atlético de Madrid, había dado a conocer mediante un stream, un audio esperanzador de su cardiólogo. Sin embargo, a partir de ello, se hizo una verdadera ‘bola de nieve’ de muchos rumores.

Algunos fanáticos se apresuraron y afirmaron que todo indicaba que el ‘Kun’ comenzaría muy pronto a entrenarse con el equipo para volver a la acción una vez más. El propio ex jugador tuvo que salir al paso de tantos comentarios y rumores para desmentir por completo el asunto. Meses después, volvió a referirse a este tema y explicó por qué no se dio su vuelta al fútbol profesional, más allá del tema médico con su corazón.

Habló desde la sinceridad el ‘Kun’

“Todo surgió con un audio del cardiólogo. Desde que me retiré, a partir del sexto-séptimo mes, empecé a hacer ejercicios para ver cómo estaba el corazón. Venía muy bien todo. Como nunca hubo un problema ni se pudo detectar que algo que andaba mal, el médico lo que decía que obviamente está la posibilidad de volver. A mí me dejó shockeado cuando estaba en el stream. Entonces, dije ‘hay esperanza”. Yo estaba con Carlitos (Tevez), me llevo bien. Cuando fue a Independiente, le dije que tenía mi apoyo y cualquier cosa que necesitara. Quería que al club le vaya bien y conozco a Carlitos, que fue en un momento complicado”.

“Nadie quería ir, todos se hacían los boludos. Era un desafío complicado. Carlitos tuvo las ganas de poder ayudar al club en un momento complicado. Por eso, me gustó eso. Hay cosas en el club que no estoy de acuerdo. Muchas cosas en Argentina, no solo en Independiente. Se me corrió ayudarlo de otra manera. Qué necesitaba, por mi nombre, de contactos por refuerzos. Empezamos a charlar y le dije que capaz iba a entrenar. De ahí salió todo, que por ahí volvía a jugar. Yo le dije que capaz iba a entrenar y se ve que alguien escucho por ahí y empezó a filtrar”, fueron las palabras del ‘Kun’ Agüero en diálogo con Perros de la Calle (Urbana).

Si bien participó de la Noche del Rey en marzo pasado (un evento en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini jugado por las viejas glorias donde el propio Kun se lesionó el hombro), Agüero finalmente dio sus razones por las cuales no se preparó para volver como profesional y ver acción en unos partidos antes de retirarse.

“Sí que lo pensé, no es que no lo pensé. Lo que pasa, al pensarlo. Una cosa es pensarlo, otra hacerlo. Me tenía que preparar tres o cuatro meses. En ese sentido me gustó la idea, pero era volver a dejar todo. Cosas que venía haciendo o vengo. Era medio complicado. Prefiero seguir con esta misma línea, jugué mucho tiempo al futbol, pero sí que me daban ganas. Decía de jugar los últimos partidos en Independiente, de por lo menos decir me retiré jugando en Independiente”.

El futuro del ex delantero

Por el momento lo que se ve en el presente y futuro cercano del ex delantero de la selección nacional de Argentina es continuar con sus negocios, y uno de ellos podría ser la compra de un club profesional, algo que tiene bastante emocionado al compañero de habitación en el combinado albiceleste de Lionel Messi.

