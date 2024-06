Inter Miami desea jugar la Copa Libertadores por Lionel Messi

El empresario Jorge Más, el socio mayoritario de las acciones del Inter Miami, estuvo comentando recientemente la idea de que su equipo pueda disputar la Copa Libertadores con Lionel Messi a la cabeza del proyecto. El torneo de la Conmebol es uno de los pocos que el delantero argentino nunca tuvo la oportunidad de jugar a través de su exitosa trayectoria como jugador.

Lo que tuvo un comienzo con un llamativo posteo por parte de Alejandro Domínguez por medio de las redes sociales, ahora está tomando mucha más relevancia en el mundo del fútbol y en especial por parte de los aficionados, y evidentemente para Mas, quien así lo expresó en una entrevista con Olé Sports Summit.

Mientras tanto, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, sueña con tener a Leo Messi en la #Libertadores. pic.twitter.com/Od1j5BEuEx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2023

“Siempre se va a hablar de una era del antes y después Messi en el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos, es el mayor mercado del mundo pero que está en su infancia futbolística. Pero pienso que vamos a seguir aspirando para tener un equipo, una plantilla que pueda competir en torneos internacionales. Aspiramos algún día a participar en la Libertadores”, declaró.

Y agregó, además: “Creo que es una meta importante, es un torneo que Leo nunca ha participado. Vamos a querer también elevar la liga para tener participación y nos encantaría ver si se nos da la oportunidad, la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes el año que viene, y obviamente aspirar en cuatro años para el 2029, pero nosotros aspiramos a mucho”.

Este proyecto puede ser una realidad

Si bien por el momento no hay nada concreto, no se descarta en lo absoluto que esta ilusión de los dirigentes del club pueda llegar a ser real en algún momento, especialmente si se trata de Messi y lo que podría ocasionar que participe en un torneo de esta magnitud. La realidad es que existen una serie de asteriscos que habría que tomar en cuenta, como los antecedentes, las opciones para que más clubes puedan participar en la Copa Libertadores, el calendario de la competición y además lo que serían los viajes desde los Estados Unidos hasta Sudamérica y viceversa.

Por ejemplo, MetroStars y Kansas City disputaron la extinta Copa Merconorte 2001 y DC United en su momento participó en la Copa Sudamericana 2005 y 2007, como ganador de la Copa MLS y del Supporters Shield. También lo hicieron algunos equipos mexicanos en la Copa Libertadores, con participaciones consecutivas entre 1998 y 2016, y con las finales de Cruz Azul contra Boca Juniors en 2011 y de Tigres contra River Plate en 2015.

🩷🖤 ¿INTER MIAMI A LA COPA LIBERTADORES? 🏆👀



Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, pasó por el Olé Sports Summit de Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/2YjFPgjBuY — Diario Olé (@DiarioOle) June 17, 2024

“Ver que ahora Inter Miami es un club global, que cuando se habla de los grandes del mundo estamos incluidos, nos azora en ciertos aspectos porque lo hemos podido lograr. Vamos a seguir soñando en grande, siempre queriendo que los mejores futbolistas del mundo quieran jugar en el Inter Miami. Tener a Lionel aquí ha sido una bendición para el club, para el fútbol en este país, creo que la está pasando extremadamente bien, está en un nivel altísimo. Está feliz su familia aquí y estamos muy contentos”, remarcó Mas.

Jorge Mas y el recuerdo sobre la llegada de Messi a Inter Miami

“Cuando dijimos que íbamos a traer a Messi nunca dudé; si no, no lo hubiera traído. Fue un proceso larguísimo, reuniones en Miami, Rosario, París, Qatar, Londres… un proceso de cuatro años. Pero en menos de un año desde el anuncio, hemos vivido el impacto de Lionel, y mira lo que hemos logrado. Lo que le ha representado a la MLS y a Estados Unidos, pero también a Leo. Le dije cuando apareció en el anuncio publicitario del Super Bowl, que él no tenía idea de su relevancia cultural, que se había convertido en el atleta más popular de los Estados Unidos, por primera vez alguien extranjero y futbolero. Él lo reconoce y no hay que mirar más allá de su sonrisa cuando anota un gol, cuando mira a su familia”, sentenció.

Foto oficial de Leo Messi en Copa América 2024 pic.twitter.com/8FK8Twk35z — Gastón Edul (@gastonedul) June 17, 2024

