Jomari Goyso lanza una nueva teoría sobre el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Siguen surgiendo las teorías con respecto al romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, y una de las celebridades que ha salido con una opinión neutral al respecto es el comunicador Jomari Goyso, quien de pasó soltó una “bomba” que podría cambiar el rumbo de la opinión pública. ¡Esto fue lo que dijo!

Fue durante una reciente transmisión del programa “Despierta América” que nuevamente se abordó la posibilidad de una infidelidad en la relación que el cantante de regional mexicano mantenía con Cazzu; sin embargo, el experto en moda desechó estas especulaciones al asegurar que la historia junto a Ángela comenzó antes de conocer a Belinda.

“Hay una teoría que se supone que Ángela estaba antes y luego cuando termina Ángela se va con Belinda es es lo que se supone cuando él estuvo en jaripeos hace muchos años y Ángela tenía 14, 15 ó 16 años entonces cuando se supone que termina, ahí se va con Belinda“, contó ante las cámaras del programa.

Asimismo, Jomari Goyso indicó que esto era un secreto a voces dentro del mundo de la farándula: “Por eso siempre después, a Ángela cada vez que la veían ‘oye qué tal con Belinda? Y Ángela siempre muy educada dice: ‘Perfecto, si se casan divino todo bien‘”.

El español, quien desde hace años mantiene una buena relación de amistad con Ángela Aguilar se mantuvo al margen de los cuestionamientos sobre información “inédita”, para así evitar alguna polémica junto a la reconocida familia mexicana.

Para concluir, los presentadores del matutino recordaron la entrevista que la integrante más pequeña de la dinastía Aguilar concedió unos días antes de la supuesta boda de Christian Nodal y Belinda, aquella a la que confesó no haber sido invitada.

“Tengo un show mañana, así que aunque me hubieran invitado, no hubiera ido. Pero no sé nada al respecto. Sí se casan, les deseo la mayor felicidad“, dijo en su momento.

