¿Justin Timberlake tiene problemas con el alcohol? Esto es lo que se sabe

Este martes, Justin Timberlake fue arrestado en Los Hamptons, Nueva York, por conducir ebrio. Al parecer, esta no era la primera vez que el cantante tenía problemas por ingerir alcohol.

De acuerdo con Page Six, una fuente contó que los problemas con el alcohol de Timberlake se remontan a algunos años atrás. “No es un secreto. Todo el mundo lo sabe”, dijo la fuente.

“Tiene un verdadero problema con la bebida, mucha marihuana, pero un problema grave con el alcohol, y lo ha estado ocultando y enmascarando durante años”, agregó.

Pese a sus antiguos problemas con el alcohol, otra fuente aseguró a Page Six que antes del arresto Justin Timberlake tenía mucho tiempo sin beber.

La fuente indicó que la recaída del cantante en el alcohol se debe al lanzamiento de su gira mundial Forget Tomorrow.

“Es algo real, y cuando tienes un problema con la bebida, es evidente, pero le han impuesto esta gira y ha sido un lugar muy oscuro”, dijo.

Justin Timberlake falló las pruebas de sobriedad

Justin Timberlake fue arrestado la madrugada de este martes después de salir de una cena con amigos en The American Hotel en Sag Harbor en Long Island, por conducir ebrio y saltarse una señal de alto.

De acuerdo con el Daily Mail, el informe policial indicaba que el cantante tuvo problemas para mantener su auto en su carril mientras conducía y también se saltó una señal de alto.

Al detenerlo, los oficiales de policía notaron varios signos de intoxicación. “Sus ojos estaban rojos y vidriosos, emanaba un fuerte olor a alcohol, su habla era lenta y tenía dificultades para mantener la atención”, indicaron.

En el momento de de su arresto, el cantante también tuvo una discusión con los oficiales que lo detuvieron porque se negó a hacer un test para medir su nivel de alcohol en la sangre. “No, no voy a hacer una prueba química. Me niego. Me niego”, refutó Timberlake.

El cantante fue acusado formalmente con el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió dos citaciones adicionales: una por pasarse una señal de alto y otra por no mantener su carril.

A las horas del arresto, Justin Timberlake fue liberado sin pagar fianza. Además, se le prohibió conducir durante un año en el estado de Nueva York.

