Ninel Conde fue criticada por burlarse de un pasajero con ansiedad en un vuelo

Ninel Conde está en el ojo del huracán. Recientemente, la cantante mexicana de 47 años fue duramente criticada luego de que se burlara en sus redes sociales de un pasajero nervioso que iba a bordo del mismo avión que ella.

Esta semana, Conde compartió en sus historias de Instagram un video en el que se veía a un pasajero, notablemente nervioso, que movía mucho su pierna. “Lo que me faltaba, un vecino con ansiedad extrema… qué estrés, no les miento, lleva así 30 minutos sin parar”, escribió la cantante junto a la publicación.

El mensaje de Ninel no cayó bien a muchos, que no dudaron en expresar su molestia tras la publicación. Entre las personas que criticaron a Conde estaban los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna vega-Biestro, quienes hablaron sobre la cantante en la emisión del programa Sale el Sol.

Vega-Biestro calificó a la actriz de pretenciosa e insensible por criticar a una persona con ansiedad por volar. “Qué falta de empatía, tú misma estás escribiendo ‘ansiedad extrema’. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? Y que tú lo grabes cuando eres la que pide que no se metan contigo, se me hace de muy mal gusto que hiciste, recapacita, porque no se vale este video que subiste”, expresó la presentadora.

“Yo también voy a subir uno filmándola y voy a decir ‘esto es pesadez extrema’. Qué pesada, Ninel”, dijo Ana María Alvarado sobre lo que hará si se llega a encontrar con Ninel Conde.

Durante el programa, los presentadores también criticaron la actitud de la actriz con la prensa, pues Conde también publicó una queja en sus historias de Instagram quejándose de los periodistas en el aeropuerto.

“Y por si fuera poco @aeromexico tiene informantes en los medios de comunicación cuando una figura pública sale o llega a la terminal 2… Y más compleja la logística para llegar al vuelo”, escribió junto a una foto de su equipaje.

Sobre la actitud de Ninel Conde con la prensa, Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario sarcástico al respecto. “A ver, compañeros de la prensa, ¿cómo creen que (Ninel) les va a contestar si no le contesta a su hijo, no lo viene a ver por estar entre trabajando y con el nuevo marido, o sea, no pela al hijo, ¿ustedes creen que nos va a pelar a nosotros?”, dijo.

¿Ninel Conde estará en La casa de los famosos México 2?

Hace poco, se dieron a conocer los posibles nombres de las personalidades que formarán parte el reality show La casa de los famosos México 2.

Entre las celebridades que se sumarían a este proyecto destacan Ninel Conde, Arath de la Torre y Lorena Herrera, quienes en el pasado ya formaron parte de un proyecto de similares características.

