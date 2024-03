Acusan a Ninel Conde de lavado de dinero tras ser vista paseándose en un Lamborghini

La actriz mexicana Ninel Conde, de 47 años y quien se habría casado en secreto con el empresario venezolano José Ángel González, está en el ojo del huracán tras darse a conocer que estaría siendo investigada por las autoridades mexicanas por el delito lavado de dinero, luego de que fuera vista paseándose en un lujoso Lamborghini.

La información anterior fue dada a conocer por la periodista mexicana Anabel Hernández en un fragmento de su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ y reafirmada en una reciente entrevista que otorgó a la revista TVNotas, en la que reiteró que el vehículo le fue otorgado como un obsequio por parte del narcotráfico.

De acuerdo a la periodista la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, abrió en el 2017 una investigación por lavado de dinero en contra del ‘Bombón Asesino’ por la relación que sostenía con ciertos capos de la droga.

“Puedo afirmar categóricamente que todos los señalamientos que hice en mi libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ están totalmente sustentados. No solo cuento con testigos directos de los hechos, en el caso de Ninel Conde tengo documentos de la investigación que se hizo en la PGR, en donde fue denunciada de haber participado en actos tipificados como lavado de dinero”, aseguró la controversial periodista en entrevista.

De acuerdo a su testimonio, Ninel recibió el lujoso vehículo de manos de una mensajero hasta la puerta de su casa en Bosques de las Lomas. En aquel entonces seguía estando casada con Juan Zepeda, quien tampoco ha salido a desmentir la información brindada por la periodista en su polémico libro.

“Aún era de día cuando llamaron a la residencia de las Lomas. El mensajero llamó a la puerta y solo dijo lo que estaba instruido ‘un regalo para la señora’. Un Lamborghini. Es un hecho que tengo corroborado. Llama la atención, por si no lo han notado, que su ex, el señor Juan Zepeda, no ha desmentido nada. Puedo asegurarlo, porque es una información fidedigna”, apuntó.

De acuerdo a diversos medios el juguetito que le obsequiaron a Ninel Conde tendría un valor aproximado de más de $400 mil dólares y no sería el único de los obsequios que recibió por parte del crimen organizado, pues de acuerdo a Anabel Hernández la cantante también ha llegado a recibir joyas y todo tipo de artículos de alta gama.

En su libro la periodista señaló a la actriz de ‘Rebelde’ de ser cercana a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel de los Cuinis y hasta del Cártel del Sinaloa.

Hasta el momento Ninel Conde no ha roto el silencio tras la reciente entrevista que otorgó Anabel Hernández y que la volvió a poner en la mira por sus supuestos nexos con el mundo de la droga.

Sigue leyendo:

Captan a novio saliendo de casa de Gisele Bündchen… ¿tras consolarla por llorar por Tom Brady?

Así es la mansión donde están las cenizas de Rocío Dúrcal y que acaba de ser comprada por su hija

Así es el antiguo penthouse de Kirsten Dunst que venden en $6.95 millones en Nueva York

Conoce la hermosa mansión que Eva Longoria malvende en Beverly Hills por falta de interesados