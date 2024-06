Lionel Messi y Ángel Di María lideran el listado de los jugadores con más títulos en Argentina

La Copa América 2024 está a punto de comenzar este próximo jueves y el partido inaugural será entre el combinado nacional de Argentina y Canadá, en duelo que se llevará a cabo en las instalaciones del Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, lo que marca el comienzo del camino para defender el campeonato obtenido en la edición del año 2021.

Incluyendo en el conteo a los equipos juveniles, Lionel Messi y Ángel Di María son los claros dominantes como los jugadores más ganadores de campeonatos en la selección nacional de Argentina con 5 coronaciones cada uno, aunque dos de ellas fueron cuando hacían vida en las categorías Sub 20 y Sub 23. Messi se coronó campeón del mundo en Qatar 2022, la Finalíssima 2022 y la Copa América de 2021, además de haber ganado el Mundial Sub 20 de 2005 y la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la Sub 23.

Un debate casi igual está en torno al ‘Fideo’ Di María, quien a las conquistas con la selección de mayores y la medalla de Bijing le sumó el haber ganado en el Mundial Sub 20 en el 2007. En el caso de uno de los jugadores más grandes de Argentina, Diego Armando Maradona, hay que mencionar su campeonato en la Copa del Mundo de 1986, pero además el Mundial Sub 20 de 1979 y la Copa de Campeones (hoy día llamada Finalíssima) de 1993 ante Dinamarca.

A nivel histórico también se deben mencionar los nombres de Manuel Seoane (1925, 27 y 29), el Atómico Mario Boyé (1945, 46 y 47), Bartolomé Colombo (1937, 45 y 46), Vicente De La Mata (1937, 45 y 46), Félix Loustau (1945, 46 y 47), Norberto Méndez (1945, 46 y 47), René Pontoni (1945, 46 y 47) y José Salomón (1941, 1945 y 46) quienes figuran como los máximos ganadores de Copa América del país con tres campeonatos cada uno.

Hay que tener en cuenta que si Argentina consigue ganar el campeonato de la Copa América 2024, debería jugar el año próximo una nueva edición de la Finalíssima ante el campeón de la Eurocopa. Es decir, sumarían varios jugadores la chance de obtener otro título defendiendo los colores de la albiceleste.

Ángel Correa, con cuatro títulos vestido de albiceleste, quedó afuera del plantel que peleará por subir a lo más alto del podio en Estados Unidos. Las otras figuras recientes que contabilizan cuatro trofeos en sus palmarés son Sergio ‘Kun’ Agüero y Alejandro ‘Papu’ Gómez.

LOS JUGADORES CON MÁS TÍTULOS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

• Lionel Messi: 5 títulos

• Ángel Di María: 5 títulos

• Oscar Ruggeri: 4 títulos

• Luis Islas: 4 títulos (Mundial México 1986 / Copa América 1993 / Copa Confederaciones de 1992 / Copa de Campeones 1993)

• Gabriel Batistuta, Leonardo Rodríguez, Néstor Craviotto, Diego Simeone, Sergio Vázquez y Ricardo Altamirano: 4 títulos (Copa América 1991 / Copa América 1993 / Copa Confederaciones de 1992 / Copa de Campeones 1993)

• Alejandro Papu Gómez: 4 títulos

• Sergio Agüero: 4 títulos

• Julián Álvarez: 4 títulos

• Ángel Correa: 4 títulos

LOS CITADOS POR SCALONI PARA LA COPA AMÉRICA CON TRES CAMPEONATOS

• Emiliano Martínez, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Lautaro Martínez (Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial de Qatar 2022)

• Alexis Mac Allister (Finalíssima 2022 / Mundial de Qatar 2022 / Preolímpico Sudamericano Sub 23 del 2020)

• Nicolás González (Copa América 2021 / Finalíssima del 2022 / Juegos Panamericanos 2019)

